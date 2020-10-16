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Вальбуэна: «Неймар в световых годах от Пеле и Роналдо»

вчера, 07:53

Экс-полузащитник «Марселя» и московского «Динамо» Матье Вальбуэна, ныне выступающий за «Олимпиакос», поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре. Недавно 28-летний форвард обошёл легенду сборной Бразилии Роналдо по голам за национальную команду.

В Бразилии появилось на свет немало фантастических игроков, легенд футбола. Но я считаю, что Неймару не хватает больших трофеев. У него есть только кубок Лиги чемпионов, завоёванный в «Барселоне».

В минувшем розыгрыше турнира он выступил не так здорово, как мы от него ожидали, особенно в финале [с «Баварией»], где он вовсе выглядел не очень.

Он очень далеко, в световых годах от Пеле и Роналдо. Он блистает в Лиге 1, но от него и так этого ждут. Если он хочет приблизиться к таким футболистам, то должен стать более стабильным и проявлять себя в больших матчах.

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Все комментарии
League1
League1
вчера в 18:04
Неймар конечно фантастическую ошибку совершил перейдя в барселону. Мог бы стать лучшим, если бы перешёл из Сантоса в Реал. Мескька же, как пынька в России, никогда и никуда А в Реале, после ухода Роналду мог бы засверкать.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 11:41
Да, Неймар, конечно, фатальную ошибку совершил перейдя в ПСЖ. Мог стать лучшим в мире, но уже, к сожалению, не станет.
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ Alex12357 (раскрыть)
вчера в 11:09
Посмотрели, ничего не изменилось. Вальбуэна по прежнему прав.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
вчера в 10:58
Неймар как плутон
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:15
Согласен с французом
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:36
Вы не сравнивайте как играли Пеле и Роналдо- с Неймаром ,а лучше посмотрите кто был у них в партнёрах,играя в их командах .
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 08:49
Как и дзюбу с кузякиным
Big krendel
Big krendel
вчера в 08:20
Хоть он и обошел Роналду по голам, но не превзошел его по классу.
Анпилкин
Анпилкин
вчера в 08:09
Игрок хороший, но при этом и актер неплохой
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:07
Прав француз
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 08:06
Там даже не в световых годах измеряется расстояние, там в парсеках, если не мегапарсеках))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:57
Неймара хаят все кому не лень...
shlomo
shlomo
вчера в 07:54
Наверное он прав, что так сказал..
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