Вальбуэна: «Неймар в световых годах от Пеле и Роналдо»

Экс-полузащитник «Марселя» и московского «Динамо» , ныне выступающий за «Олимпиакос», поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре. Недавно 28-летний форвард обошёл легенду сборной Бразилии Роналдо по голам за национальную команду.

В Бразилии появилось на свет немало фантастических игроков, легенд футбола. Но я считаю, что Неймару не хватает больших трофеев. У него есть только кубок Лиги чемпионов, завоёванный в «Барселоне».

В минувшем розыгрыше турнира он выступил не так здорово, как мы от него ожидали, особенно в финале [с «Баварией»], где он вовсе выглядел не очень.

Он очень далеко, в световых годах от Пеле и Роналдо. Он блистает в Лиге 1, но от него и так этого ждут. Если он хочет приблизиться к таким футболистам, то должен стать более стабильным и проявлять себя в больших матчах.