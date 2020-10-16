Фонсека: «Я по-прежнему убеждён, что смогу завоевать трофеи с „Ромой“»

Главный тренер «Ромы» поделился мнением об амбициях своей команды в борьбе за лидирующие строчки в таблице Серии А.

С тех пор как я пришел, в клубе произошли глубокие изменения. Очень важно, чтобы клуб стабилизировался и нашел правильный баланс, чтобы мы могли добиться положительных результатов. Есть две или три команды, борющиеся за титул, и сильнейшая борьба за места в Лиге чемпионов.

Мы должны помнить, что только что начали новый проект с 14 новыми игроками, совершенно другим атакующим стилем футбола, и мы уступаем только «Аталанте» в Серии А по созданию голевых моментов.

В процессе трансформации мы увидели фундаментальный рост таких игроков, как Роджер Ибаньес, Джанлука Манчини, Жордан Верету, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло, Амаду Диавара и Леонардо Спинаццола.

Я действительно считаю, что мы смогли создать атакующую команду, которая играет большую часть матча на половине поля соперника. Мы хотим быть еще более доминирующими в этом сезоне.

Я всегда мыслю оптимистично, но я также признаю реальность того, что в Серии А есть команды с большей стабильностью и которые инвестировали гораздо больше, чем «Рома».

Несмотря на это, я не изменил своей убежденности в том, что мы можем что-то выиграть с «Ромой». Это очень сложно, но мотивирует работать в Италии, так как каждая игра отличается от другой, и очень трудно выиграть. Не забывайте, что «Рома» не выигрывала трофеев уже более 12 лет.