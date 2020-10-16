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Фонсека: «Я по-прежнему убеждён, что смогу завоевать трофеи с „Ромой“»

вчера, 09:30

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился мнением об амбициях своей команды в борьбе за лидирующие строчки в таблице Серии А.

С тех пор как я пришел, в клубе произошли глубокие изменения. Очень важно, чтобы клуб стабилизировался и нашел правильный баланс, чтобы мы могли добиться положительных результатов. Есть две или три команды, борющиеся за титул, и сильнейшая борьба за места в Лиге чемпионов.

Мы должны помнить, что только что начали новый проект с 14 новыми игроками, совершенно другим атакующим стилем футбола, и мы уступаем только «Аталанте» в Серии А по созданию голевых моментов.

В процессе трансформации мы увидели фундаментальный рост таких игроков, как Роджер Ибаньес, Джанлука Манчини, Жордан Верету, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло, Амаду Диавара и Леонардо Спинаццола.

Я действительно считаю, что мы смогли создать атакующую команду, которая играет большую часть матча на половине поля соперника. Мы хотим быть еще более доминирующими в этом сезоне.

Я всегда мыслю оптимистично, но я также признаю реальность того, что в Серии А есть команды с большей стабильностью и которые инвестировали гораздо больше, чем «Рома».

Несмотря на это, я не изменил своей убежденности в том, что мы можем что-то выиграть с «Ромой». Это очень сложно, но мотивирует работать в Италии, так как каждая игра отличается от другой, и очень трудно выиграть. Не забывайте, что «Рома» не выигрывала трофеев уже более 12 лет.

Недавно сообщалось, что «Рома» тратит 112 млн евро в год на зарплаты. Это третий показатель в Серии А.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:00
Давно басни Крылова не читал.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:32
ему бы хотя бы в кубке италии в финале поиграть.Фон-Сека ты же не в Шахтёре,что бы трофеить.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 14:31
ему бы за трофеями в Юве перейти. Волки смотрятся беззубо.
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:57
С таким составом и политикой продаж лидеров явно ничфига им не светит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:01
Скудетто не выиграть.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:58
Рома все ТО работала на выход. Кем Фонсека выигрывать и доминировать собрался???
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:46
Вера великое дело
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
вчера в 09:31
Посмеялся так посмеялся!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:31
Блажен кто верует...
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