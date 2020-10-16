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Флик: «Нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру с „Дюреном“»

вчера, 04:34
Дюрен МерценихЛоготип футбольный клуб Дюрен Мерцених0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Дюрен Мерцених» (3:0) в матче 1-го раунда Кубка Германии.

«Дюрен» показал очень хорошую игру, с первых минут они смело шли вперёд. Нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру. Но в итоге победа не была под вопросом. Я доволен нашим выходом во второй раунд. Это была наша цель. Новички получили сегодня время, чтобы показать, на что они способны. Я доволен первым шагом. Теперь мы должны проследить за тем, чтобы они шаг за шагом вышли на 100 процентов.

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Все комментарии
Анпилкин
Анпилкин
вчера в 06:02
Игра была красивая
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:53
Значит молодцы мерценихцы.
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:43
Для первого раза нормально.
ОПС
ОПС
вчера в 04:41
Посмотрим на игру в поле.
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