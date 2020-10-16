Флик: «Нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру с „Дюреном“»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Дюрен Мерцених» (3:0) в матче 1-го раунда Кубка Германии.

«Дюрен» показал очень хорошую игру, с первых минут они смело шли вперёд. Нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру. Но в итоге победа не была под вопросом. Я доволен нашим выходом во второй раунд. Это была наша цель. Новички получили сегодня время, чтобы показать, на что они способны. Я доволен первым шагом. Теперь мы должны проследить за тем, чтобы они шаг за шагом вышли на 100 процентов.