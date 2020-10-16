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Артета: «Я доволен игроками, которых „Арсенал“ подписал в прошедшее окно»

вчера, 09:03

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета порассуждал о готовности команды для борьбы за высокие места в текущем сезоне.

Я уверен в том, что мы делаем. Еще очень рано говорить, где мы будем в конце сезона, многое должно произойти, многое должно быть улучшено нами как командой.

Мы знаем, что нам нужно делать, мы знаем уровень конкуренции, с которой мы сталкиваемся в этой лиге. Мы довольны набором игроков, которых подписали в трансферное окно, и теперь нам нужно становиться все лучше и лучше с каждой неделей.

Также недавно Артета прокомментировал подписание Томаса Партея из «Атлетико».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:16
Хочется чтоб Арсенал вернулся в число претендентов на медали в АПЛ
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:11
Теперь и спрос будет особый, раз тренера всё устраивает.
Анпилкин
Анпилкин
вчера в 10:41
Теперь все в ваших руках
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:04
Это самое главное...
shlomo
shlomo
вчера в 09:03
Это хорошо, что доволен...теперь показывайте игру
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