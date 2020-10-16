Артета: «Я доволен игроками, которых „Арсенал“ подписал в прошедшее окно»

Главный тренер «Арсенала» порассуждал о готовности команды для борьбы за высокие места в текущем сезоне.

Я уверен в том, что мы делаем. Еще очень рано говорить, где мы будем в конце сезона, многое должно произойти, многое должно быть улучшено нами как командой.

Мы знаем, что нам нужно делать, мы знаем уровень конкуренции, с которой мы сталкиваемся в этой лиге. Мы довольны набором игроков, которых подписали в трансферное окно, и теперь нам нужно становиться все лучше и лучше с каждой неделей.