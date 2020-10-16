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Чупо-Мотинг: «Рад забить два гола в своём первом матче в „Баварии“»

вчера, 03:12
Дюрен МерценихЛоготип футбольный клуб Дюрен Мерцених0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг прокомментировал свой дебют в мюнхенском клубе. Форвард отличился дублем в матче 1-го раунда Кубка Германии против «Дюрен Мерцених» (3:0).

Было непросто. «Дюрен» показывал хорошую игру, особенно в начале матча. В кубковом матче необходима только победа. Думаю, что это был хороший дебют. Я рад двум своим голам и своему первому матчу в футболке «Баварии». Я чувствую себя уже на 100 процентов в «Баварии». Уровень игры и физические кондиции придут со временем — я довольно давно не играл. Было очень хорошо пробыть на поле столь продолжительное время. Но я думаю, что с течением времени я буду показывать ещё больше мощи на поле. Для этого я и работаю на тренировках, я очень хочу играть.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:22
Поставили на остриё вот и отличился.
ДСА
ДСА
вчера в 06:38
Могли и больше забить, если бы захотели.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 03:23
Молодец паренек. Дальше также надо.
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