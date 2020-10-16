Чупо-Мотинг: «Рад забить два гола в своём первом матче в „Баварии“»

Нападающий «Баварии» прокомментировал свой дебют в мюнхенском клубе. Форвард отличился дублем в матче 1-го раунда Кубка Германии против «Дюрен Мерцених» (3:0).

Было непросто. «Дюрен» показывал хорошую игру, особенно в начале матча. В кубковом матче необходима только победа. Думаю, что это был хороший дебют. Я рад двум своим голам и своему первому матчу в футболке «Баварии». Я чувствую себя уже на 100 процентов в «Баварии». Уровень игры и физические кондиции придут со временем — я довольно давно не играл. Было очень хорошо пробыть на поле столь продолжительное время. Но я думаю, что с течением времени я буду показывать ещё больше мощи на поле. Для этого я и работаю на тренировках, я очень хочу играть.