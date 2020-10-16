Черчесов — о натурализации Жиго: «Это его личное дело»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможность получения российского паспорта защитником «Спартака» Самуэлем Жиго.
Если он хочет быть россиянином — это его личное дело.
Буду ли я звонить и предлагать оформить паспорт? Никогда такого не было. Не знаю, что будет дальше, но сегодня ситуация такая. Невозможно заставить любить по приказу. Гильерме говорит по-русски не хуже, чем я, стихи читает, он 10 лет здесь, для россиян стал своим. Фернандес из того же ряда, всё понимает, но не говорит. Хотя говорит, просто стесняется.
Говорит ли он со мной по-русски? Со мной надо говорить по-русски, даже если ты не умеешь.
Я думал грузин, но имя не подходящее для грузина, насколько я знаю!
Я думал грузин, но имя не подходящее для грузина, насколько я знаю!
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Да кто ты такой?
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Да кто ты такой?