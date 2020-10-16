Черчесов — о натурализации Жиго: «Это его личное дело»

Главный тренер сборной России прокомментировал возможность получения российского паспорта защитником «Спартака» .

Если он хочет быть россиянином — это его личное дело.

Буду ли я звонить и предлагать оформить паспорт? Никогда такого не было. Не знаю, что будет дальше, но сегодня ситуация такая. Невозможно заставить любить по приказу. Гильерме говорит по-русски не хуже, чем я, стихи читает, он 10 лет здесь, для россиян стал своим. Фернандес из того же ряда, всё понимает, но не говорит. Хотя говорит, просто стесняется.

Говорит ли он со мной по-русски? Со мной надо говорить по-русски, даже если ты не умеешь.