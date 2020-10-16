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Черчесов — о натурализации Жиго: «Это его личное дело»

вчера, 22:33

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможность получения российского паспорта защитником «Спартака» Самуэлем Жиго.

Если он хочет быть россиянином — это его личное дело.

Буду ли я звонить и предлагать оформить паспорт? Никогда такого не было. Не знаю, что будет дальше, но сегодня ситуация такая. Невозможно заставить любить по приказу. Гильерме говорит по-русски не хуже, чем я, стихи читает, он 10 лет здесь, для россиян стал своим. Фернандес из того же ряда, всё понимает, но не говорит. Хотя говорит, просто стесняется.

Говорит ли он со мной по-русски? Со мной надо говорить по-русски, даже если ты не умеешь.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:27
Язык, на самом деле, здесь ни при чём. Марио в русском как был ноль, так и остался, ему просто не дано, хоть с репетитором, хоть без, но он русский не выучит, а Гилерме дано и он сам выучил русский, довольно сложный для иностранцев язык.
LOpp
LOpp
вчера в 23:55
Странно, что Жиго не пригласили в сборную Алжира
dalex83
dalex83
вчера в 23:55, ред.
Азмун вон Дзюбу с полуслова понимает, а Черчесова Гилерме...
valt134
valt134
вчера в 23:41
С таким подходом скоро нормальные, русские мужики перестанут болеть за сборную.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:12
Ничего себе, у Этого французское гражданство?!
Я думал грузин, но имя не подходящее для грузина, насколько я знаю!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:10
Со мной надо говорить по-русски, даже если ты не умеешь.
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Да кто ты такой?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:05
Чабан понимает только по русски.
Faustello
Faustello
вчера в 22:55
Отдайте его Дзюбе, он его быстро натурализует))) гы гы гы
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:50
А между строк читается , что я бы очень был не против иметь такого игрока в команде.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:49
Давайте всех натурализуем!На хрена это надо!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:44
Ну этот вариант врядли пройдет. Францию на Россию...???
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:40
Русский язык обязаны знать как игроки так и тренеры.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 22:38
Пусть лучше голландское гражданство получает
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:33
Возможно и так...
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