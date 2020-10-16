Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»

Главный тренер «Милана» поделился ожиданиями от предстоящего дерби с «Интером» в рамках Серии А.

У «Милана» есть своя индивидуальность и свой стиль игры, в нашей работе испытания никогда не заканчиваются. Это важный и трудный матч. У нас было очень мало времени для подготовки, но то же самое относится и к нашим противникам.

Мы уважаем соперников, которые рассматриваются как вероятные победители чемпионата, но выйдем на поле полные уверенности.

Мы должны подготовиться к этому матчу как можно лучше и играть лучше, чем наши соперники. Победа над «Интером» придаст нам энтузиазма.

Ибрагимович? У него была проблема, но с ним все в порядке — улыбчивый, волевой, решительный и великодушный. Он в порядке. Понятно, что у него была всего неделя тренировок. Но он готов играть.