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Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»

вчера, 15:39
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан19:00 Не начался

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего дерби с «Интером» в рамках Серии А.

У «Милана» есть своя индивидуальность и свой стиль игры, в нашей работе испытания никогда не заканчиваются. Это важный и трудный матч. У нас было очень мало времени для подготовки, но то же самое относится и к нашим противникам.

Мы уважаем соперников, которые рассматриваются как вероятные победители чемпионата, но выйдем на поле полные уверенности.

Мы должны подготовиться к этому матчу как можно лучше и играть лучше, чем наши соперники. Победа над «Интером» придаст нам энтузиазма.

Ибрагимович? У него была проблема, но с ним все в порядке — улыбчивый, волевой, решительный и великодушный. Он в порядке. Понятно, что у него была всего неделя тренировок. Но он готов играть.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:29
Осталось совсем "немного"- победить Интер) Как бы энтузиазм не "получил" Интер.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:09
Осталось победить))
drug01
drug01
вчера в 15:59
Ждём новых побед!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:52
Хороший стимул
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:49
Для начала надо победить, что сомнительно.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:49
а кроме тебя кто в это верит?)))))))))))))
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
вчера в 15:46
Удачи Милану.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:40
Будет интересная игра
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