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Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»

17 октября 2020, 03:47

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о ситуации с нападающим каталонского клуба и сборной Франции Антуаном Гризманном.

29-летний форвард последнее время часто подвергается критике за свою игру в «Барселоне». Наставник «трёхветных» Дидье Дешам заявил, что Гризманн недоволен своим положением, и что в клубе неправильно используют игрока, выпуская его на правый фланг, а не центральным нападающим. Однако Куман не согласился с мнением французского специалиста.

Каждый имеет право высказаться. Я разговаривал с Гризманном вчера, но не из-за того, что было сказано. Мы обсуждали его позицию и игру. Я сказал ему, что хочу для команды лучшего и если я считаю, что для команды будет лучше, если он выйдет на правом краю, при том смещаясь в центр, а не к боковой линии, то я поставлю его именно туда.

Он может там играть, так же как может выступать в роли «десятки» и «девятки». Но я решаю, что лучше для команды. Он делает всё возможное: работает, соблюдает дисциплину... В матче с Нидерландами [в 2018 году] он играл на правом краю. В любом случае, тренер принимает решение, а игрок должен выложиться на полную.

Не нужно так много говорить о футболисте или сравнивать его с кем-либо ещё. У меня нет проблем с Антуаном. Я ищу наилучший вариант и стараюсь извлечь из каждого максимум. Кто-то играет 11-го номера, кто-то должен быть «десяткой», кто-то — «девяткой», другие — опорными хавбеками. У меня нет такого, чтобы кто-то действовал не на своей позиции, и Гризманн может играть инсайда.

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Все комментарии
СТИГЛИЦ
СТИГЛИЦ
17 октября в 22:12
Обмен на Неймара зимой. Ждите!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 октября в 07:51
Ищи Рональд , ищи быстрее наилучший вариант, а то поздно будет.
ДАША Д
ДАША Д
17 октября в 07:20
Гнет свою линию.
STVA 1
STVA 1
17 октября в 07:20
Думаю Дешаму лучше помолчать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 октября в 06:36
Золотые слова!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
17 октября в 03:51
Тренер отвечает за результат
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