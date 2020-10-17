Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»

Главный тренер «Барселоны» высказался о ситуации с нападающим каталонского клуба и сборной Франции .

29-летний форвард последнее время часто подвергается критике за свою игру в «Барселоне». Наставник «трёхветных» заявил, что Гризманн недоволен своим положением, и что в клубе неправильно используют игрока, выпуская его на правый фланг, а не центральным нападающим. Однако Куман не согласился с мнением французского специалиста.

Каждый имеет право высказаться. Я разговаривал с Гризманном вчера, но не из-за того, что было сказано. Мы обсуждали его позицию и игру. Я сказал ему, что хочу для команды лучшего и если я считаю, что для команды будет лучше, если он выйдет на правом краю, при том смещаясь в центр, а не к боковой линии, то я поставлю его именно туда.

Он может там играть, так же как может выступать в роли «десятки» и «девятки». Но я решаю, что лучше для команды. Он делает всё возможное: работает, соблюдает дисциплину... В матче с Нидерландами [в 2018 году] он играл на правом краю. В любом случае, тренер принимает решение, а игрок должен выложиться на полную.

Не нужно так много говорить о футболисте или сравнивать его с кем-либо ещё. У меня нет проблем с Антуаном. Я ищу наилучший вариант и стараюсь извлечь из каждого максимум. Кто-то играет 11-го номера, кто-то должен быть «десяткой», кто-то — «девяткой», другие — опорными хавбеками. У меня нет такого, чтобы кто-то действовал не на своей позиции, и Гризманн может играть инсайда.