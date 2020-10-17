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Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»

17 октября 2020, 05:56
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» в ближайшие 11 дней проведёт 4 официальных матча (с «Хетафе», «Ференцварошем», «Реалом» и «Ювентусом»).

Наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман рассчитывает, что капитан команды Лионель Месси сможет сыграть во всех 4 встречах. 9-го и 13-го октября 33-летний форвард отыграл два полных матча за сборную Аргентины (против Эквадора и Боливии).

В каждой игре мы хотим выпускать лучший состав, который будет бороться за победу. Мы знаем, что у игроков появляется усталость после национальных сборов, особенно ощутимо это у больших клубов, где выступает много сборников.

Все вернулись в команду с радостью и энтузиазмом. Я думаю, что Месси сможет сыграть во всех 4-х матчах. Я поговорю с игроками, и мы решим. Но Лео уже много лет играет в очень плотном графике. Кроме того, если он не играет, то устаёт ещё сильнее. Если есть проблема со здоровьем — это уже другой вопрос.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
17 октября в 20:49
А чего ему уставать то он по полю пешком 90 минут ходит.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 октября в 08:01
Он и в игре не сильно устает
Василий 50
Василий 50
17 октября в 07:55
Больше не о чем говорить?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 октября в 07:49
Он на играх отдыхает
Остапчук 67
Остапчук 67
17 октября в 07:44
Хватит его облизывать
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 07:41
это и покажет что от неё осталось))
shlomo
shlomo
17 октября в 07:23
Посмотрим, на результаты и игру игроков...
Valeron112
Valeron112
17 октября в 07:12
"Устаёт"-не то словечко, "стареет" ... Вон Юрик Жирков носится и ещё мячиком на 75 минуте жонглировал с Венгрией.)
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 07:10
Поэтому гном постоянно уставший.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 октября в 06:50
Вот это и будет маленьким тестом на состоятельность Барселоны в данный момент.
Van Vanovich
Van Vanovich
17 октября в 06:21, ред.
Обалдеть за 11 дней 4 игры, еще 2 с Юве и Реалом. Да и Хетафе силы отнимет. Хороший тест для Барсы. Единственное, команда еще сырая, не сыгранная.
mihaluch
mihaluch
17 октября в 06:20
Месси не вечный и на нём не сошёлся белый свет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 06:13
Выжмут последние соки с Лео перед переходом в другой клуб...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
17 октября в 06:01
игры держат в тонусе
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