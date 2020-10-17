Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»

«Барселона» в ближайшие 11 дней проведёт 4 официальных матча (с «Хетафе», «Ференцварошем», «Реалом» и «Ювентусом»).

Наставник «сине-гранатовых» рассчитывает, что капитан команды сможет сыграть во всех 4 встречах. 9-го и 13-го октября 33-летний форвард отыграл два полных матча за сборную Аргентины (против Эквадора и Боливии).

В каждой игре мы хотим выпускать лучший состав, который будет бороться за победу. Мы знаем, что у игроков появляется усталость после национальных сборов, особенно ощутимо это у больших клубов, где выступает много сборников.

Все вернулись в команду с радостью и энтузиазмом. Я думаю, что Месси сможет сыграть во всех 4-х матчах. Я поговорю с игроками, и мы решим. Но Лео уже много лет играет в очень плотном графике. Кроме того, если он не играет, то устаёт ещё сильнее. Если есть проблема со здоровьем — это уже другой вопрос.