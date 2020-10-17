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Тухель: «Неймар обязательно сыграет с „Манчестер Юнайтед“»

17 октября 2020, 07:45
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сможет принять участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил главный тренер парижан Томас Тухель.

С Неймаром всё в порядке. Мы с ним поговорили, как и с Килианом [Мбаппе]. У нас был честный разговор, и я решил дать ему отдохнуть [в матче с «Нимом»]. Завтра (Прим. — в субботу) он будет с командой. Он будет тренироваться и готовиться к игре с «Манчестер Юнайтед».

Неймар выйдет на поле. Обязательно.

Перед игрой с «Нимом» (4:0) в 7-м туре Лиги 1 Тухель рассказал о серьёзных кадровых проблемах ПСЖ.

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ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
18 октября в 15:36, ред.
да) защитник из команды, которая занимает 14 место чемпионате) Биссака играя в МЮ кое-что другое ест каждый матч почти, а не неймаров
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 октября в 12:41
Толку от него, Биссака его все равно его съест с потрохами
ДСА
ДСА
17 октября в 09:28
Лишь бы совсем не сломался.
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 09:10
вопрос только в одном ))будет играть или клоунаду показывать)))))
shlomo
shlomo
17 октября в 08:28
Если сыграет, то это плюс для парижан..
mihaluch
mihaluch
17 октября в 08:22
Неймар ценный игрок его надо беречь.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 октября в 08:01
После поездки на родину Нею полагается двойной отдых - просто отдых и отдых от отдыха.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 октября в 07:49
Посмотрим на что МЮ способен.
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