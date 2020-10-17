Тухель: «Неймар обязательно сыграет с „Манчестер Юнайтед“»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сможет принять участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил главный тренер парижан .

С Неймаром всё в порядке. Мы с ним поговорили, как и с Килианом [Мбаппе]. У нас был честный разговор, и я решил дать ему отдохнуть [в матче с «Нимом»]. Завтра (Прим. — в субботу) он будет с командой. Он будет тренироваться и готовиться к игре с «Манчестер Юнайтед».

Неймар выйдет на поле. Обязательно.