Ганчаренко: «Мы заслуженно победили „Динамо“, они многовато позволили нам»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура чемпионата России с «Динамо» (3:1).
Мы хорошо смотрелись, легко атаковали. У наших атак была страсть и азарт, много моментов создали. Наверное, многовато позволило «Динамо», но такая игра нравится болельщикам. В такую прохладную погоду, думаю, они остались довольны. Мы лучше работали между линиями и заслуженно победили.
Мы смотрелись хорошо и в первом тайме тоже, но во втором усилили давление. Это не разговоры в раздевалке, это наше движение на поле.
Сигурдссону сделали обследование сегодня, результатов не знаю. Думаю, к матчу в Лиге Европы будет готов. У Фукса повторная травма. Делать прогнозы не будем, но около полутора месяцев ему еще восстанавливаться.
Карпов получил перелом со смещением. Завтра оценки будем делать. Это красная карточка, но я не видел повтора.
Почему Мару (Марадишвили — прим. «Соккер.ру») перевели направо на фланг и вышел Дзагоев, а не Тикнизян? Нам был нужен игрок с правой ногой на правый фланг. Был вариант с Бистровичем, но остановились на Маре. Плюс нужен был нам уже в первом тайме опыт Дзагоева.
Победили 3:1 так же как и спартак имеем право гордиться. Причём особенно ценно то, что забили три гола команде, которая до этого за весь чемпионат пропустила всего пять мячей. А у ЦСКА пять побед в последних шести матчах.
Победили 3:1 так же как и спартак имеем право гордиться. Причём особенно ценно то, что забили три гола команде, которая до этого за весь чемпионат пропустила всего пять мячей. А у ЦСКА пять побед в последних шести матчах.
А хотели Гончаренко сливать.
А надо было 3-4 легов хороших из-за бугра подогнать, отпустить Гончаренко в белорусском полесье побродить, берёзки по обнимать, дранников поесть.
И вот результат. Давайте в четверг ещё европейцев нагните.
В четверг за ЦСКА, за победу!
А хотели Гончаренко сливать.
А надо было 3-4 легов хороших из-за бугра подогнать, отпустить Гончаренко в белорусском полесье побродить, берёзки по обнимать, дранников поесть.
И вот результат. Давайте в четверг ещё европейцев нагните.
В четверг за ЦСКА, за победу!
Дзагоев, хоть ты скажи ему отдавай пас на защитников, всегда будет идти вперед. Так он и делал. Обляков оставался ровно в центральной зоне, где ему помогали крайние защитники. Итого имеем: 2 в защите, 2 в опорной зоне, ОДИН в центре и 5 в атаке. И Обляков не выполнял черновой работы, серьезно?! Может Дзагоев это делал?
Дзагоев, хоть ты скажи ему отдавай пас на защитников, всегда будет идти вперед. Так он и делал. Обляков оставался ровно в центральной зоне, где ему помогали крайние защитники. Итого имеем: 2 в защите, 2 в опорной зоне, ОДИН в центре и 5 в атаке. И Обляков не выполнял черновой работы, серьезно?! Может Дзагоев это делал?
Не, неа. Ни разу. Не надо перехваливать. Его можно сравнивать с Влашичем. И это разумно, но не с Обляковым. Дзага креативный игрок. Но когда даже если его опускают ближе к центру, чуть ли не в опорную зону, его ВСЕГДА страхуют другие игроки. Он никогда не был силен в отборе - просто темперамент не позволяет ему играть чисто для центрального или опорного ПЗ.
"Дзагоев умеет всё в центральной зоне"
Он может (когда ситуация заставляет), но не умеет. И это пошло еще с тех времен, когда в ЦСКА игроков едва хватало на скамейку запасных, поэтому приходилось Алану играть в опорной зоне, а Венблуму бегать в атаке.
Не, неа. Ни разу. Не надо перехваливать. Его можно сравнивать с Влашичем. И это разумно, но не с Обляковым. Дзага креативный игрок. Но когда даже если его опускают ближе к центру, чуть ли не в опорную зону, его ВСЕГДА страхуют другие игроки. Он никогда не был силен в отборе - просто темперамент не позволяет ему играть чисто для центрального или опорного ПЗ.
"Дзагоев умеет всё в центральной зоне"
Он может (когда ситуация заставляет), но не умеет. И это пошло еще с тех времен, когда в ЦСКА игроков едва хватало на скамейку запасных, поэтому приходилось Алану играть в опорной зоне, а Венблуму бегать в атаке.
Обляков классический ЦП. Умеет слегка в оборону и слегка в атаку. Его задача заполнять центральную зону, притормаживая атаку соперника и, в свою очередь, отдавая длинные зрячие (что у него отлично выходит) пасы для разгона атаки. Я даже не знаю как и зачем сравнивать Дзагоева с Обляковым, с Ахметовым, с Марадишвили...
Обляков классический ЦП. Умеет слегка в оборону и слегка в атаку. Его задача заполнять центральную зону, притормаживая атаку соперника и, в свою очередь, отдавая длинные зрячие (что у него отлично выходит) пасы для разгона атаки. Я даже не знаю как и зачем сравнивать Дзагоева с Обляковым, с Ахметовым, с Марадишвили...
"когда Дзагоева нет, Обляков играет на его позиции, но он не умеет играть "
Давайте отправим Дивеева на место Влашича и скажем " ой-ой-ой, а что это он так плохо играет"? Самому не смешно? Ругать футболиста, когда его ставят в неудобную позицию. Он сам что ли туда пошел? Нет, его тренер поставил. Обляков виноват, что играет на позиции Дзагова, потому что этот калич все никак не может залечиться?
"когда Дзагоева нет, Обляков играет на его позиции, но он не умеет играть "
Давайте отправим Дивеева на место Влашича и скажем " ой-ой-ой, а что это он так плохо играет"? Самому не смешно? Ругать футболиста, когда его ставят в неудобную позицию. Он сам что ли туда пошел? Нет, его тренер поставил. Обляков виноват, что играет на позиции Дзагова, потому что этот калич все никак не может залечиться?