Ганчаренко: «Мы заслуженно победили „Динамо“, они многовато позволили нам»

Главный тренер ЦСКА поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура чемпионата России с «Динамо» (3:1).

Мы хорошо смотрелись, легко атаковали. У наших атак была страсть и азарт, много моментов создали. Наверное, многовато позволило «Динамо», но такая игра нравится болельщикам. В такую прохладную погоду, думаю, они остались довольны. Мы лучше работали между линиями и заслуженно победили.

Мы смотрелись хорошо и в первом тайме тоже, но во втором усилили давление. Это не разговоры в раздевалке, это наше движение на поле.

Сигурдссону сделали обследование сегодня, результатов не знаю. Думаю, к матчу в Лиге Европы будет готов. У Фукса повторная травма. Делать прогнозы не будем, но около полутора месяцев ему еще восстанавливаться.

Карпов получил перелом со смещением. Завтра оценки будем делать. Это красная карточка, но я не видел повтора.

Почему Мару (Марадишвили — прим. «Соккер.ру») перевели направо на фланг и вышел Дзагоев, а не Тикнизян? Нам был нужен игрок с правой ногой на правый фланг. Был вариант с Бистровичем, но остановились на Маре. Плюс нужен был нам уже в первом тайме опыт Дзагоева.