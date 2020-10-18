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Ганчаренко: «Мы заслуженно победили „Динамо“, они многовато позволили нам»

вчера, 19:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура чемпионата России с «Динамо» (3:1).

Мы хорошо смотрелись, легко атаковали. У наших атак была страсть и азарт, много моментов создали. Наверное, многовато позволило «Динамо», но такая игра нравится болельщикам. В такую прохладную погоду, думаю, они остались довольны. Мы лучше работали между линиями и заслуженно победили.

Мы смотрелись хорошо и в первом тайме тоже, но во втором усилили давление. Это не разговоры в раздевалке, это наше движение на поле.

Сигурдссону сделали обследование сегодня, результатов не знаю. Думаю, к матчу в Лиге Европы будет готов. У Фукса повторная травма. Делать прогнозы не будем, но около полутора месяцев ему еще восстанавливаться.

Карпов получил перелом со смещением. Завтра оценки будем делать. Это красная карточка, но я не видел повтора.

Почему Мару (Марадишвили — прим. «Соккер.ру») перевели направо на фланг и вышел Дзагоев, а не Тикнизян? Нам был нужен игрок с правой ногой на правый фланг. Был вариант с Бистровичем, но остановились на Маре. Плюс нужен был нам уже в первом тайме опыт Дзагоева.

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 03:28
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Владислав 122
Владислав 122
сегодня в 00:29
По игре мы без шансов были конечно.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ neukomm (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:24
Так играли без центра поля, статистику, по перехвата и отборам по Облякову в студию. Пока цифр не увижу. Все слова будут считаться голословными.
blitz
blitz ответ мангo (раскрыть)
вчера в 23:10, ред.
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Победили 3:1 так же как и спартак имеем право гордиться. Причём особенно ценно то, что забили три гола команде, которая до этого за весь чемпионат пропустила всего пять мячей. А у ЦСКА пять побед в последних шести матчах.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 22:33
Поздравляю лошадок!
А хотели Гончаренко сливать.
А надо было 3-4 легов хороших из-за бугра подогнать, отпустить Гончаренко в белорусском полесье побродить, берёзки по обнимать, дранников поесть.
И вот результат. Давайте в четверг ещё европейцев нагните.
В четверг за ЦСКА, за победу!
neukomm
neukomm ответ мангo (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
Что мы имеем - Защита в лице ЦЗ Дивеева и Васина и крайних защитников Зайнутдинова и Марадишвили. В центральной зоне Обляков и Дзагоев. В атаке Влашич с Кучаевым и Эджуке (Чалова не берем во внимание).
Дзагоев, хоть ты скажи ему отдавай пас на защитников, всегда будет идти вперед. Так он и делал. Обляков оставался ровно в центральной зоне, где ему помогали крайние защитники. Итого имеем: 2 в защите, 2 в опорной зоне, ОДИН в центре и 5 в атаке. И Обляков не выполнял черновой работы, серьезно?! Может Дзагоев это делал?
neukomm
neukomm ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 22:21
"Дзагоев умеет всё в центральной зоне"
Не, неа. Ни разу. Не надо перехваливать. Его можно сравнивать с Влашичем. И это разумно, но не с Обляковым. Дзага креативный игрок. Но когда даже если его опускают ближе к центру, чуть ли не в опорную зону, его ВСЕГДА страхуют другие игроки. Он никогда не был силен в отборе - просто темперамент не позволяет ему играть чисто для центрального или опорного ПЗ.
"Дзагоев умеет всё в центральной зоне"
Он может (когда ситуация заставляет), но не умеет. И это пошло еще с тех времен, когда в ЦСКА игроков едва хватало на скамейку запасных, поэтому приходилось Алану играть в опорной зоне, а Венблуму бегать в атаке.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 22:04
В том то и дело, что Дзагоев умеет всё в центральной зоне, по этому и сравниваю. Или ты будешь спорить, что Дзагоев по уровню игры выше, чем Обляков? Но да, возможно Облякова часто ставят не на свою позицию, но в связке с Дзагоевым и Марадишвили в центре, он смотрится не плохо. Но при отсутствии дзагоева, у нас не кому отдавать пасы вперед и это было сильно видно, по центральным защитникам, без первого паса, пока не вышел Дзагоев, они не знали, что делать с мячом...
мангo
мангo
вчера в 22:02
Динамо полностью разобрано , даже Химкам проиграли тут особо нечем гордиться
мангo
мангo ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
Обляков никогда черновую работу не делал , он слаб в отборе , середину не держит а для перепасовок любой игрок из ПФЛ подойдет Игру сделал Кучаев, который сыграл за двоих поучаствовал во всех голах. Да с вызодом Дзаги который выполнял грязную работу.
neukomm
neukomm ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 21:56
Ну а зачем тогда на него наезжать? (Обляков при всём к нему уважении, даже близко по уровню игры не стоит с Дзагоевым)
Обляков классический ЦП. Умеет слегка в оборону и слегка в атаку. Его задача заполнять центральную зону, притормаживая атаку соперника и, в свою очередь, отдавая длинные зрячие (что у него отлично выходит) пасы для разгона атаки. Я даже не знаю как и зачем сравнивать Дзагоева с Обляковым, с Ахметовым, с Марадишвили...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 21:46
Ну так в этом и проблема ЦСКА, что опорника нет от слова совсем. А Облякову приходится его пытаться исполнять и если ты видел матч, то наверное заметил из какой зоны нам забили гол и что в ней не кого не было... В опорной зоне лучше всех из наших смотрится Марадишвили, но он тоже не опорник. Но поскольку других вариантов нет, мы играем с Обляковым или опорником или 10-й, но он не там не там не тянет. Честно говоря я даже не знаю на какой позиции его лучше ставить, что бы он приносил пользу. Но с Дзагоевым, у нас средняя зона в разы сильнее становится...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:40
Конечно, а Кокорин перспективнее )))
neukomm
neukomm ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Ну нету в ЦСКА опорника! Обляков ни разу не опорник и не атакующий полузащитник.

"когда Дзагоева нет, Обляков играет на его позиции, но он не умеет играть "

Давайте отправим Дивеева на место Влашича и скажем " ой-ой-ой, а что это он так плохо играет"? Самому не смешно? Ругать футболиста, когда его ставят в неудобную позицию. Он сам что ли туда пошел? Нет, его тренер поставил. Обляков виноват, что играет на позиции Дзагова, потому что этот калич все никак не может залечиться?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 21:36
Не знаю кто из нас клоун, но Ломовицкий сильнее Чалова
протон1
протон1
вчера в 21:34, ред.
да задолбала эта реклама внизу. справа. окно большое на пол экрана банер. да твари . как её убрать. не на сайте твари . а те кто её ставит. ка её убрать. почему на сайте не следят за банерами? таблицу игр не могу смотреть. листать надо вверх. что бы увидет. антиспам нету . денег у меня платить на проги. да помгите. есть тут модераторы хеш теговые? могу в личку скинуть администрации скрин шот как выплывает этот крокодил....
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:32
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ neukomm (раскрыть)
    вчера в 21:28
    В том то и проблема, что когда Дзагоева нет, Обляков играет на его позиции, но он не умеет играть, как Дзагоев. Для черновой работы он больше подходит, но против сильной полузащиты, его навыков в обороне сильно не хватает. И пока не было Дзагоева, наш центр поля разрывали на британский флаг! У нас нет хороших опорников в этом сейчас главная проблема ЦСКА, а с Обляковым и Бистровичем у нас опорная зона плюшевая! И только наличие Дзагоева позволяет нам нормально держать центр поля... И то не за счёт хорошей обороны, а за счёт хорошего владения мячом!
    neukomm
    neukomm ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    вчера в 21:16
    Обляков, че?! Может кто-то не смотрел матч? А кто выполнял всю черновую работу, а кто распасовывал одноклубникам? Как ВООБЩЕ ума хватило сравнивать двух разных игроков на разных позициях?
    blitz
    blitz
    вчера в 21:14
    Заслуженная победа ЦСКА!!!
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 21:12
    Если бы Дзагоев не вышел в первом тайме, думаю итог против Динамо был другим и это была бы точно не победа. Конечно сразу видно, что у игрока другое мышление. Как же жалко, что у него такие проблемы со здоровьем последнее время. Дай Бог ему здоровья, если он будет в строю, то ЦСКА с Влашичем и Дзагоевым покажут и в европе силу ЦСКА. Обляков при всём к нему уважении, даже близко по уровню игры не стоит с Дзагоевым, особенно это касается игры в атаку, без Дзагоева ЦСКА перекатывал мяч сзади и не мог его отнять у Динамо, когда они перехватили игру в первом тайме, но стечение обстоятельств сыграло с Динамо злую шутку. Они должны были оставаться в меньшинстве, но ЦСКА судят так, что бы мы не побеждали. Но в равных составах решил класс Дзагоева!
    VAN ARM
    VAN ARM ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:50
    а какой новый то?))
    pomor45
    pomor45 ответ VAN ARM (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Почему-то не позволили так много, а тут, видимо, новенький тренер переоценил себя и вздумал играть в открытую.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 20:37
    Так оно и было
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 20:37
    Да!!!! Кстати матч кони выдали неплохой,действительно было много атак,ударов по воротам,мне показалось,что футболисты цска как-то эмоционально,психологически спокойны, может настроились на игру, или форму набрали,11-й тур как-никак.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:27
    Круто ЦСКА во 2-м тайме разорвал Динамо. Беззаговорочная победа!
    Джон Иванов
    Джон Иванов
    вчера в 20:13
    Это красная карточка, но повтора не видел, наверное надо было сначала повтор посмотреть, а потом говорить про цвет карточки
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 20:07
    Молодец Ганчаренко грамотно разобрал Динамо. Правильно сделали что играли на быстрых контратаках и счёт на табло это отобразил.👍
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 20:04
    Обыграли по делу.
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 20:03
    Хороший матч получился. ЦСКА победил абсолютно заслуженно и по делу. Новичек Эджуке сходу пришелся ко двору, второй тур забивает. Ну и когда Дзагоев здоров это отличное усиление для ЦСКА, сегодня много пользы принес команде.
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