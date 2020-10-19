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«Химки» будут проводить домашние матчи без зрителей

сегодня, 11:44

С 21 октября в Подмосковье запретят массовые мероприятия. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Запрет коснется клуба «Химки». Команда будет проводить свои матчи без зрителей.

Мы в среду примем дополнительные ограничения. Смысл этих ограничений в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия, наличие зрителей на трибунах будет запрещено.

Мы видим, что ситуация продолжает быть сложной. Мы еще раз констатируем очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения. Я также хочу подчеркнуть, что все ключевые отраслевики сегодня главным заданием имеют разворачивание коек в самых разных городах Подмосковья. Эта работа является для нас принципиально важной.

Напомним, что следующий домашний матч «Химки» проведут 1 ноября против «Зенита».

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Все комментарии
kolpino08
kolpino08
сегодня в 15:36
жаль. планировал сходить на этот матч...
112910415
112910415
сегодня в 13:57
не смешно
скоро так будет и в других регионах
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 13:31
Федун наказал за сопротивление хозяину
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:29
Это плохая новость для всех болел команд, кто приезжает на выезд в Химки. Своих там всё равно нет.
Supremusnick
Supremusnick ответ НАВСЕГДА (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:04
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 13:01
    футбол без болельщиков, это не футбол.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 12:47
    Это плохие новости для всех трёх человек!)))
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 12:40
    Это не есть хорошо
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 12:28
    У них есть болельщики?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 12:24
    Разумное решение, бережливого бог бережёт.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 12:23
    Это их проблемы
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 12:12
    В европе их , зрителей и не было. Главное , что бы чемпионат не закрыли. А для этого надо команды изолировать на своих базах. Кстати , так было и в былые советские времена.
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 12:02
    так и чемп остановить могут опять :(
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 12:00
    Начинается....а стоит ли вообще продолжать играть
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 11:59
    Начинается. Сейчас везде будут ограничения.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 11:59
    Просто он понимает, что сейчас не до футбола. Видимо скоро и в других городах это поймут. Ситуация более чем серьезная. Скоро койки будут в палатках ставить, мест уже в стационарах нет. Заполнено все на 90--95%
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 11:54
    Жаль им и так не сладко))
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 11:50
    Можно тогда вообще на тренировочном поле играть.
    ПлеймейкерЪ
    ПлеймейкерЪ
    сегодня в 11:46
    Чтож придется без зрителей.
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