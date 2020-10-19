«Химки» будут проводить домашние матчи без зрителей

С 21 октября в Подмосковье запретят массовые мероприятия. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Запрет коснется клуба «Химки». Команда будет проводить свои матчи без зрителей.

Мы в среду примем дополнительные ограничения. Смысл этих ограничений в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия, наличие зрителей на трибунах будет запрещено.

Мы видим, что ситуация продолжает быть сложной. Мы еще раз констатируем очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения. Я также хочу подчеркнуть, что все ключевые отраслевики сегодня главным заданием имеют разворачивание коек в самых разных городах Подмосковья. Эта работа является для нас принципиально важной.