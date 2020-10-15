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Болельщик «Вест Хэма» получил бан на три года за оскорбление Салаха

15 октября 2020, 09:09

Болельщик «Вест Хэма» Брэдли Тамвуд признал свою вину в оскорблении египетского нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха на расовой почве. Фанату запретили посещать футбольные матчи в течение трех лет.

Тамвуд оскорбил игрока во время домашнего матча «Вест Хэма» против подопечных Юргена Клоппа, который прошел 29 января и завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. Один из мячей с пенальти забил Салах.

Теперь «Вест Хэм» предложит Тамвуду образовательные занятия, чтобы попытаться изменить его взгляды, и при этом клуб «сохранит за собой право поддерживать бессрочный запрет, если эти усилия окажутся безуспешными». Также фаната оштрафовали на 400 фунтов стерлингов, еще 125 фунтов он обязан заплатить пострадавшему игроку.

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Все комментарии
Bags_Banny
Bags_Banny
вчера в 01:06
    Juve14
    Juve14
    15 октября в 14:39
    Бедный Салах обогатился от миллионера болельшика на 125 фунтов))) Вот так повезло пешеходу, срубил деньжащ от этих богатых бездельников ходящих на стадионы)))
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    15 октября в 13:19
    пожизненно лучше
    Тага Дага
    Тага Дага
    15 октября в 11:27
    Те которые приходят на стадион, и оскорбляют,и тем более более на рассовой почве,это слабаки,нормальный болельщик должен прийти, и болеть за свою команду, вообще не замечая чужую. ...
    alex074
    alex074
    15 октября в 10:36
    А у нас вся трибуна кричит: "Дзюба, Дзюба пнх..." и хоть бы что-нибудь сделали. Артёмка ведь обиделся...
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    15 октября в 10:32
    На расовой почве? Интересно, он что, его нигером назвал?)
    sv_1969
    sv_1969
    15 октября в 09:15
    125 фунтов Салаху это сильно)))
    BDA8181
    BDA8181
    15 октября в 09:11
    ну и правильно. ещё бы годик дали бы посидеть,подумать над своей жизнью.
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