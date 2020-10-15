Болельщик «Вест Хэма» получил бан на три года за оскорбление Салаха

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15 октября 2020, 09:09

Болельщик «Вест Хэма» Брэдли Тамвуд признал свою вину в оскорблении египетского нападающего «Ливерпуля» на расовой почве. Фанату запретили посещать футбольные матчи в течение трех лет.

Тамвуд оскорбил игрока во время домашнего матча «Вест Хэма» против подопечных Юргена Клоппа, который прошел 29 января и завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. Один из мячей с пенальти забил Салах.

Теперь «Вест Хэм» предложит Тамвуду образовательные занятия, чтобы попытаться изменить его взгляды, и при этом клуб «сохранит за собой право поддерживать бессрочный запрет, если эти усилия окажутся безуспешными». Также фаната оштрафовали на 400 фунтов стерлингов, еще 125 фунтов он обязан заплатить пострадавшему игроку.