Фактическая вместимость стадиона «Ростов Арена» уменьшена до 30%

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15 октября 2020, 10:19

Пресс-служба «Ростова» на официальном сайте сообщает, что допустимое число болельщиков на матчах команды уменьшено до 30 процентов.

«В соответствии с постановлением правительства Ростовской области проведение профессиональных спортивных мероприятий возможно с участием зрителей при условии, что их количество не будет превышать 30% от максимально возможного заполнения зрительских мест.

Также напоминаем нашим болельщикам, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора вход на стадион будет разрешен только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), на входе будет действовать температурный контроль, на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция», — говорится в сообщении клуба.

Ранее в клубе сообщали, что на матче «Ростов» — «Ахмат» смогут присутствовать до 40% зрителей от полной вместимости стадиона.