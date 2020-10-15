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Фактическая вместимость стадиона «Ростов Арена» уменьшена до 30%

15 октября 2020, 10:19

Пресс-служба «Ростова» на официальном сайте сообщает, что допустимое число болельщиков на матчах команды уменьшено до 30 процентов.

«В соответствии с постановлением правительства Ростовской области проведение профессиональных спортивных мероприятий возможно с участием зрителей при условии, что их количество не будет превышать 30% от максимально возможного заполнения зрительских мест.

Также напоминаем нашим болельщикам, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора вход на стадион будет разрешен только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), на входе будет действовать температурный контроль, на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция», — говорится в сообщении клуба.

Ранее в клубе сообщали, что на матче «Ростов» — «Ахмат» смогут присутствовать до 40% зрителей от полной вместимости стадиона.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
15 октября в 11:19, ред.
Шас за пару оставшихся дней еще двух-трех игроков продадут и тогда болелы сами ходить перестанут))
Big krendel
Big krendel
15 октября в 10:41
Не хотят платить штраф.
КЭТиК
КЭТиК
15 октября в 10:20
И этого вполне достаточно, что бы заразиться.
beefs
beefs
15 октября в 10:20
давно пора, ковид наступает...
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