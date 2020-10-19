Магуайр и Кавани не помогут МЮ в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр и нападающий Эдинсон Кавани пропустят стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, Магуайр и Кавани не прибыли в аэропорт сегодня днем, чтобы вылететь в Париж. Кавани вчера провёл первую тренировку в «Манчестер Юнайтед», Магуайр, судя по всему, пропустит матч с ПСЖ из-за повреждения.
Также сообщается, что матч пропускает Мэйсон Гринвуд, получивший травму. В заявке МЮ значится 18-летний хавбек Факундо Пельистри, перешедший в клуб из «Пеньяроля» в прошедшее трансферное окно.