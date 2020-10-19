Магуайр и Кавани не помогут МЮ в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

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вчера, 18:08

Защитник «Манчестер Юнайтед» и нападающий пропустят стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ , сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, Магуайр и Кавани не прибыли в аэропорт сегодня днем, чтобы вылететь в Париж. Кавани вчера провёл первую тренировку в «Манчестер Юнайтед», Магуайр, судя по всему, пропустит матч с ПСЖ из-за повреждения.