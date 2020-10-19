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Магуайр и Кавани не помогут МЮ в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

вчера, 18:08
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед22:00 Не начался

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр и нападающий Эдинсон Кавани пропустят стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, Магуайр и Кавани не прибыли в аэропорт сегодня днем, чтобы вылететь в Париж. Кавани вчера провёл первую тренировку в «Манчестер Юнайтед», Магуайр, судя по всему, пропустит матч с ПСЖ из-за повреждения.

Также сообщается, что матч пропускает Мэйсон Гринвуд, получивший травму. В заявке МЮ значится 18-летний хавбек Факундо Пельистри, перешедший в клуб из «Пеньяроля» в прошедшее трансферное окно.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 19:49
Печально что нет ни Маги ни Байи, видимо Фосу-Менса будет играть, Гринвуд приболел не ждал его на игру, по Кавани не думал что он будет в старте, но на скамейке ожидал, была бы красивая история чтобы он вышел и забил бывшему клубу
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:46
А это значит минус три очка.
shlomo
shlomo
вчера в 18:31
Да уж...есть над чем призадуматься Сульшеру...хоть и большая обойма, но придется кроить, как никак основной состав...классическая схема МЮ (обычно играют 4-3-3): Де Хеа – Ван Биссака, Шоу, Линделеф, (Магуайр его надо заменять) – Погба, Фред, Бруну Фернандеш – (Гринвуд нужно заменять), Марсиаль, Рэшфорд... хоть у Парижан тоже большой лазарет, но там есть кем заменить, да и подбор исполнителей в атаке у французов один из сильнейших в мире, трио (Ди Мария...под вопросом), Мбапе, Неймар способно растерзать оборону любого соперника.... и наверняка будут доминировать во имя победы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:17
Потеря потерь!!!
David Young
David Young
вчера в 18:09
Серьёзные потери у МЮ.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:09
это печально для МЮ
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