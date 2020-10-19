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«Локомотив» опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург»

вчера, 17:35
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:55 Не начался

«Локомотив» на официальном сайте объявил заявку команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». В списке значатся 23 футболиста.

Вратари: Гильерме, Коченков, Касьяненко.

Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Чёрный, Сильянов.

Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, М. Мухин, Титков, Иосифов.

Нападающие: Смолов, Камано, Эдер, Лисакович, Зе Луиш.

Матч «Локо» против «Ред Булл Зальцбург» состоится 21 октября в Австрии. Начало — в 19:55 мск.

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Все комментарии
JirkoFF
JirkoFF
вчера в 23:44
Желаю ЛОКО добиваться желаемого результата, т.е. победы! Бороться и вкладываться на все 101%, т.к. это ЛЧ, тут играют лучшие команды Европы, они
представляют и борятся за престиж и честь своих стран, так что, легко не будет, но НАДО биться до конца! Удачи и здоровья всем вам!
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:34
Желаю ЛОКО ПОБЕДЫ!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:28
Локо победит 0-1
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:08
Там какие то мутки мутные, что вроде не успели, а в итоге успели, потому что типа раньше были документы поданы и ТД и тп, тут где то есть отдельная новость про это, там объясняется все )
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:36
Зальцбург единственная надежда на очки в группе для Локо
alex074
alex074
вчера в 20:24
Ничейку привезти из Австрии для Локо будет хорошим результатом
доктоР7
доктоР7
вчера в 20:18
Удачи железнодорожникам. Хоть у вас и проблемы во всём, куда не кинь.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:53
Победы всем!!!
particular
particular
вчера в 19:38
Состав - без мощи и звёзд, но и без явных изъянов... Стабильность, опыт и сыгранность должны придать позитива поединку...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:26
Зальцбург серьёзная команда Локо будет очень сложно но будем поддерживать, болеть и желать удачного исхода для Локо.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:26
5 замен. Все в твоих руках.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:25
Я не очень понял про Зе. Думал, что его не подписать в ЛЧ, он же вроде на флажке ТО пришёл. Поясните, кто в курсе...
112910415
112910415
вчера в 19:20
не будет Холанда )
сыграет Зе Луиш ...
есть какие-то шансы
Брулин
Брулин
вчера в 19:10
Очень надеюсь на то, что в нападении выйдет связка Зе Луиш - Лисакович, а не Эдер - Смолов. Ну, это при условии, что мы будем играть в двух нападающих, конечно
pomor45
pomor45 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:52
Лейпциг кратно сильнее и успешный выходец из мощной лиги, но, помнится Зениту в первом матче прошлой ЛЧ ставили позором проигрыш ему. Что же такое разное отношение? ЛОКО должен однозначно проходить Зальцбург из такого же второсортного чемпионата, как ЧР.
Big krendel
Big krendel
вчера в 18:51
Удачи паровозам в евротурнире.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:30
Только Зальцбургу, более или менее, может составить конкуренцию за 3-е место Локо. Так что эта игра станет для Локо одной из двух решающих. Надо постараться выгрызть ничью и оставить шансы на 3-е место, а не терять всё в пух и прах уже в первом матче, та как Бавария и Атлетико закопают паровозов заживо и к бабке не ходи.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:28
Давайте паровозики, чухните австрийских бычков. Удачи и победы Локо.
kolpino08
kolpino08
вчера в 18:19
удачи всем нашим клубам в еврокубках.
это им понадобится.
drug01
drug01
вчера в 18:12
Желаем удачи и успехов
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 18:09
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    вчера в 18:07
    Состав,конечно,не очень.Без шансов с РБ Зальцбург...А жаль.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:03
    Нападение более - менее неплохо смотрится, а во всем остальном не так все здорово... Этот Локомотив все же послабее будет того, что был в прошлом сезоне!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 18:03
    Скорее всего бездарно проиграют.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 17:58
    Смолов, давай три банки !
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 17:51
    Жаль, очень классный парень. Для сборной на голову сильнее всяких Мостовых, Газинских, Бакаевых, Фоминых и прочих.
    David Young
    David Young
    вчера в 17:48
    Будет сложно, очень сложно Локомотиву против Ред Булл Зальцбурга. У австрийского клуба в целом выше уровень игры, да и проблем в нынешнем сезоне меньше, это ещё и гостевая игра для Локомотива. Но здесь многое будет зависеть от железнодорожников - можно проиграть, но без позора, стараться, и даже добыть очки, и можно форменно опозориться, не показав почти ничего значительно хорошего. Увидим, как здесь выйдет.
    Mangur
    Mangur
    вчера в 17:44
    Нормально. Согласен
    shlomo
    shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:43
    Полузащитник Владислав Игнатьев проходит реабилитацию после полученной травмы.....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 17:38
    А где Владик Игнатьев? Он очень прилично выглядел последнее время
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