«Локомотив» опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург»

«Локомотив» на официальном сайте объявил заявку команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». В списке значатся 23 футболиста.
Вратари: Гильерме, Коченков, Касьяненко.
Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Чёрный, Сильянов.
Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, М. Мухин, Титков, Иосифов.
Нападающие: Смолов, Камано, Эдер, Лисакович, Зе Луиш.
Матч «Локо» против «Ред Булл Зальцбург» состоится 21 октября в Австрии. Начало — в 19:55 мск.