Мозес выбрал игровой номер в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Виктор Мозес определился с игровым номером в московском клубе.
Как сообщает официальный сайт РПЛ, нигериец будет выступать под номером 8.
Напомним, что последним обладателем восьмого номера в составе «Спартака» был Гус Тиль.
Новичок «Спартака» Виктор Мозес определился с игровым номером в московском клубе.
Как сообщает официальный сайт РПЛ, нигериец будет выступать под номером 8.
Напомним, что последним обладателем восьмого номера в составе «Спартака» был Гус Тиль.
Для Спартака, главное, чтоб он приносил пользу для команды именно в игровом плане!!!
Для Спартака, главное, чтоб он приносил пользу для команды именно в игровом плане!!!
P.S. Берегись черного банщика!
P.S. Берегись черного банщика!
Пусть Мозес бесконечно радует нас своими финтами, рывками, ударами, кроссами в штрафную и борьбой.
Пусть Мозес бесконечно радует нас своими финтами, рывками, ударами, кроссами в штрафную и борьбой.