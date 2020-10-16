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Мозес выбрал игровой номер в «Спартаке»

вчера, 20:20

Новичок «Спартака» Виктор Мозес определился с игровым номером в московском клубе.

Как сообщает официальный сайт РПЛ, нигериец будет выступать под номером 8.

Напомним, что последним обладателем восьмого номера в составе «Спартака» был Гус Тиль.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:14
Номер не играет роли в игровом плане, только в маркетинге.
Для Спартака, главное, чтоб он приносил пользу для команды именно в игровом плане!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:50
Да хоть под 88, лишь бы толк был.
Faustello
Faustello
вчера в 21:14, ред.
Восьмерка как символ тазика и стакана вид сверху))) С лёгким паром тебя Моисей)))
P.S. Берегись черного банщика!
VAN ARM
VAN ARM ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:11
заслужит, пусть становится)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:02
Главное надежная игра , а номер..???...Какой был номер не занят тот и взял.
makkie
makkie ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 21:01
Я не против, если он как и Глушаков станет чемпионом со Спартаком)
протон1
протон1
вчера в 20:54
оууу. гадаем. а почему не 7? и что 8 что даст это несчастье? аахахха. ну вы даете.
VAN ARM
VAN ARM ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:46
главное не продолжить традиции прошлого обладателя))
makkie
makkie
вчера в 20:35
Восьмёрочка - знак бесконечности!
Пусть Мозес бесконечно радует нас своими финтами, рывками, ударами, кроссами в штрафную и борьбой.
RIR68
RIR68 ответ ФорвардЪ (раскрыть)
вчера в 20:33
а 9?
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:23
Хорошо. Восьмерка хорошая цифра.
TihonAlt
TihonAlt
вчера в 20:22, ред.
Удачи ему!
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