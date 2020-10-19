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Бруну Фернандеш будет капитаном МЮ в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

вчера, 20:51
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед22:00 Не начался

«Манчестер Юнайтед» будет противостоять ПСЖ в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер английского клуба Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что капитаном команды на гостевую встречу с парижанами назначен полузащитник Бруну Фернандеш. Португалец выступает за МЮ с января этого года, перейдя в клуб из «Спортинга».

Ранее появилась информация, что матч пропустят три игрока МЮ.

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Все комментарии
brauning.86
brauning.86 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:03
Алекс - это отрицание факта
Вот если утверждение факта - тогда согласен это грубость
Ну это филология - господь с ним, пусть ты будешь прав
С уважением
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 21:54
Жота это белая ворона, он любит забивать изысканные мячи с игры.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:47
Кроме Жоты
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 21:42
португальцы все такие,любители пенальтей.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:41
ДДГея хоть когда то станет капитаном?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 21:39
Готов пробить пенальти
alexgurzan
alexgurzan ответ brauning.86 (раскрыть)
вчера в 21:34
"если ты не слепой и дружишь с головой"
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 21:30
Фернандеш очень хорошо себя проявляет !
brauning.86
brauning.86 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:14
В чем грубость то?
Какие слова запрещены?
Дружок? Уважаемый? или что то там еще, не могу найти в правилах
shlomo
shlomo
вчера в 21:12
Зря...проиграют...
alexgurzan
alexgurzan ответ brauning.86 (раскрыть)
вчера в 21:11
Не грубите собеседникам и не будет ЖК.
Тут нет "чужих" разговоров, так что это не запрещено, ведь это общие ветки для общения.
brauning.86
brauning.86
вчера в 21:01
Я не очень понял причину ЖК
Если мой опус - флуд
То каким же словом называется опус моего оппонента
И почему вы его не потерли? Он ведь влез в чужой разговор
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:54
Париж выглядит фаворитом
David Young
David Young
вчера в 20:54
Хороший игрок для принятия капитанской повязки.
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