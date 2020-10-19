Бруну Фернандеш будет капитаном МЮ в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

«Манчестер Юнайтед» будет противостоять ПСЖ в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Главный тренер английского клуба Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что капитаном команды на гостевую встречу с парижанами назначен полузащитник Бруну Фернандеш. Португалец выступает за МЮ с января этого года, перейдя в клуб из «Спортинга».
Ранее появилась информация, что матч пропустят три игрока МЮ.
Вот если утверждение факта - тогда согласен это грубость
Ну это филология - господь с ним, пусть ты будешь прав
С уважением
Вот если утверждение факта - тогда согласен это грубость
Ну это филология - господь с ним, пусть ты будешь прав
С уважением
Какие слова запрещены?
Дружок? Уважаемый? или что то там еще, не могу найти в правилах
Какие слова запрещены?
Дружок? Уважаемый? или что то там еще, не могу найти в правилах
Тут нет "чужих" разговоров, так что это не запрещено, ведь это общие ветки для общения.
Тут нет "чужих" разговоров, так что это не запрещено, ведь это общие ветки для общения.
Если мой опус - флуд
То каким же словом называется опус моего оппонента
И почему вы его не потерли? Он ведь влез в чужой разговор
Если мой опус - флуд
То каким же словом называется опус моего оппонента
И почему вы его не потерли? Он ведь влез в чужой разговор