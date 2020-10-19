Супердебют Супер-Марио. Герою финала ЧМ-2014 понадобилось 9 минут, чтобы забить в новом клубе

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вчера, 18:29

«Соккер.ру» знакомит с главными событиями пятого тура чемпионата Нидерландов.

Это удивительно, но появление Марио Гётце в составе ПСВ оказалось каким-то будничным, даже незаметным. Проскользнула новость в лентах и всё. Должен же он был куда-то перейти. Не заканчивать же карьеру в 28 лет.

Марио, к имени которого давно приклеилась приставка Супер, несколько последних лет переживал творческий кризис. Проблемы начались ещё в «Баварии», где автор золотого гола в финале чемпионата мира-2014, перестал попадать в состав. Гётце вернулся в дортмундскую «Боруссию», где взошла его звезда. Марио уходил из Дортмунда нехорошо, фанаты обвиняли полузащитника в предательстве, даже машину подожгли. Но приняли, простили повзрослевшего «Золотого мальчика».

Вот только Марио был уже не тот. Нельзя сказать, что он не вписался в новую «Боруссию». Играл, забивал, раздавал передачи. Но в Дортмунде хорошо помнили игру молодого Гётце. Сравнения были неизбежны, и они оказывались не в пользу нынешнего Супер-Марио. И в какой-то момент бывший герой стал обузой. О том, что Гётце по окончании сезона получит вольную, было известно ещё до пандемии коронавируса. Даже в летних матчах Марио не использовали, и это было несколько унизительно для столь именитого футболиста.

И началась эпопея. Куда только Марио не сватали. В «Герту», «Айнтрахт», «Рому», «Севилью». Ханси Флик хотел предоставить полузащитнику второй шанс в «Баварии», но не нашёл понимания у руководства. И когда волна слухов сошла на нет, Марио вдруг оказался в Эйндховене.

«Я выиграл немало титулов с „Боруссией“ и „Баварией“, забил победный гол в финале чемпионата мира. В моей карьере было много хорошего и плохого. Но я устал от повышенного внимания и столь же высоких требований. Было много интересных предложений из Германии и не только — Англии, Испании, Италии, но я выбрал Нидерланды, где несколько спокойнее. Теперь с нетерпением жду новой главы в своей биографии», — прокомментировал Гётце свой переход в ПСВ .

Контракт бывшего чемпиона мира рассчитан на два года. Марио тактично умолчал, что его новая команда — самая немецкая в Эредивизие. Главный тренер Рогер Шмидт, вратарь Ларс Уннершталь, защитники Филипп Макс и Тимо Баумгарт, полузащитник Адриан Файн. Причём Макс и Баумгарт — ключевые игроки брабантцев. Большое количество соотечественников должно помочь Марио с адаптацией, а Шмидт, хорошо знающий возможности игрока, не станет заколачивать гвозди микроскопом.

Дебют Гётце в форме ПСВ пришёлся на гостевую игру со «Зволле». Девяти минут хватило звёздному новичку брабантцев, чтобы открыть счёт своим голам в чемпионате Голландии. Получил мяч от Пабло Росарио в штрафной, играючи обвёл защитника, выманил вратаря — соотечественника Михаэля Зеттерера и катнул мяч в ворота. Филипп Макс помог отличиться Коди Гакпо, а Донуэлл Мален ещё до перерыва провёл третий гол. В промежутке между вторым и третьим мячами вратарь ПСВ Ивон Мвого потащил пенальти. ПСВ выиграл 3:0 и возглавил таблицу. Гётце отыграл 67 минут и произвёл отличное впечатление.

Но пока не будем спешить с выводами и комплиментами. Это только первая игра, да ещё и не с самым сильным соперником. Вспомните, как год назад начинал в «Спартаке» другой герой того чемпионата мира — Андре Шюррле. И чем всё закончилось. Поэтому посмотрим, как Марио будет играть дальше. Не хочется, чтобы его прекрасная игра против «Зволле» оказалась разовой акцией.

«Аякс», доселе игравший весьма натужно, наконец-то распрямился и разбил соперника — 5:1. В роли разбиваемого оказался «Херенвен». К 20-й минуте Душан Тадич оформил дубль, затем новобранец Мохаммед Кудус забил третий мяч, чем обрёк фризов на поражение. Дави Классен, вернувшийся в Амстердам после трёхлетнего перерыва, забил свой 45-й гол в составе «Аякса», а там бразилец Антони отметился. В итоге 5:1 в пользу чемпиона. Что касается Квинси Промеса, то его пребывание на поле оказалось кратковременным. Всего 11 минут второго тайма. Видимо, бывшего спартаковца поберегли перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Алкмар», измученный травмами, потерями ведущих игроков и коронавирусом, снова не смог удержать победный счёт. Выиграв первый тайм у «Венло» 2:0, вице-чемпион пропустил после перерыва два мяча и довольствовался ничьей — 2:2. Если учесть, что в двух предыдущих турах АЗ столь же бездарно растерял своё преимущество, — позволил отыграться «Фортуне» после 1:3 и «Спарте» после 0:4, то становится очевидно, у «Алкмара» ещё и психологические проблемы. Команда выгорает эмоционально в первом тайме и её не хватает на концовку встречи.

«Спарта» снова выстояла. На этот раз против земляков из «Фейеноорда» — 1:1. Спартанцы не только отыгрались, но и были близки к своей первой победе в чемпионате. Концовка осталась за ними. Но подопечные Дика Адвоката отбились и остаются пока непобедимыми в чемпионате. «Спарта» же с двумя очками плетётся в хвосте. Несмотря на прекрасную игру в двух турах.

«Витесс» удачно посетил Гаагу, где обыграл в меньшинстве местных «аистов» 2:0 за счет дубля албанца Армандо Брои. Ветеран голландского вратарского корпуса Ремко Пасвеер остаётся пока самым непробиваемым вратарём чемпионата. Очень солидно выглядит «Твенте», раскатавший в Тилбурге местный «Виллем II» 3:0. Как видим, замены тренеров пока идут на руку и «Витессу», и клубу из Энсхеде.

Для тех, кто следит за возвращением Арьена Роббена, спешу сообщить. Знаменитый футболист залечил травму и вышел в составе «Гронингена» против «Утрехта» на 14 минут. Но ничего особо полезного Арьен сделать не успел. Нулевая ничья.

Ждём следующего тура. Гётце и его новая команда сыграют в Арнеме с «Витессом». У Марио есть повод испортить статистику Пасвееру. «Аякс» едет в Венло, а «Фейеноорд» — в Ваалвейк. «Алкмар» может продолжить свою ничейную серию с «Ден Хаагом». А может и не продолжить. Подождите недельку, всё увидим.