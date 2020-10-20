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Лаутаро: «Всегда буду говорить, что Месси — лучший игрок в мире»

сегодня, 04:23

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в интервью пресс-службе УЕФА поделился мнением о форварде «Барселоны» и своём партнёре по сборной Аргентины Лионеле Месси.

Я знаю Лео в основном по совместной игре за сборную Аргентины, а не по матчам против него.

Я говорил это раньше, скажу сейчас и буду говорить в будущем: Месси — лучший игрок в мире. Тот факт, что он аргентинец, заставляет нас испытывать гордость. Мы всегда стараемся учиться у него.

Для меня это футболист другого уровня. Он иначе понимает игру и всегда на шаг впереди остальных.

Напомним, France Football включил Месси в список номинантов на звание лучшего правого форварда в истории.

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Все комментарии
Ляпсень
Ляпсень
сегодня в 10:22
И ты говори...кто мешает?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:54
Надоели эти подлизы.
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 05:26
Очередной лизун.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:27
Уже не лучший раз поражения идут регулярно.
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