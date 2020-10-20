Лаутаро: «Всегда буду говорить, что Месси — лучший игрок в мире»

Нападающий «Интера» в интервью пресс-службе УЕФА поделился мнением о форварде «Барселоны» и своём партнёре по сборной Аргентины .

Я знаю Лео в основном по совместной игре за сборную Аргентины, а не по матчам против него.

Я говорил это раньше, скажу сейчас и буду говорить в будущем: Месси — лучший игрок в мире. Тот факт, что он аргентинец, заставляет нас испытывать гордость. Мы всегда стараемся учиться у него.

Для меня это футболист другого уровня. Он иначе понимает игру и всегда на шаг впереди остальных.