Пирло: «Пока Дибала не сыграл ни минуты, но рано или поздно выйдет на поле»

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о состоянии нападающего команды .

Я разговаривал с ним вчера (Прим. — в воскресенье). Я беседую с ним так же, как с остальными. Он бы расстроен из-за того, что не играл в субботу, но он вернулся в строй после трёхмесячного бездействия и трёх дней в лазарете сборной Аргентины, где лечился от кишечного вируса.

Он мог сыграть с «Кротоне», но мы остались в меньшинстве и выпустить Дибалу не представлялось возможным.

Сейчас он доступен и рано или поздно выйдет на поле. Пока он не отыграл ни минуты [в этом сезоне]. Мы решим, что будем делать.

Дибала не играет, потому что с ним всё время было что-то не так, и он не тренировался регулярно.

Дибала может играть где угодно. Хорошие футболисты умеют сами находить нужную позицию. Он нападающий, ему нужно быть как можно ближе к чужим воротам. Он может действовать впереди или между линиями.