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Пирло: «Пока Дибала не сыграл ни минуты, но рано или поздно выйдет на поле»

сегодня, 04:53

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о состоянии нападающего команды Пауло Дибалы.

Я разговаривал с ним вчера (Прим. — в воскресенье). Я беседую с ним так же, как с остальными. Он бы расстроен из-за того, что не играл в субботу, но он вернулся в строй после трёхмесячного бездействия и трёх дней в лазарете сборной Аргентины, где лечился от кишечного вируса.

Он мог сыграть с «Кротоне», но мы остались в меньшинстве и выпустить Дибалу не представлялось возможным.

Сейчас он доступен и рано или поздно выйдет на поле. Пока он не отыграл ни минуты [в этом сезоне]. Мы решим, что будем делать.

Дибала не играет, потому что с ним всё время было что-то не так, и он не тренировался регулярно.

Дибала может играть где угодно. Хорошие футболисты умеют сами находить нужную позицию. Он нападающий, ему нужно быть как можно ближе к чужим воротам. Он может действовать впереди или между линиями.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:56
Леща бы ему дал по старой памяти. Надоели эти нытики. Один-два матча не сыграют и уже готовы сменить клуб бывают... А то что ты получаешь огромные деньги, которых не видит 99% населения земли, на это они не обращают внимания.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:20
И такое бывает)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 04:54
Да это понятно))
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