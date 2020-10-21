Кимпембе о поражении от МЮ: «Стыдно терять такие очки дома»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мы неудачно начали и закончили эту встречу. Стыдно терять такие очки дома. Но мы должны будем поднять головы.
Объяснений нет. Мы не здорово выглядели сегодня, проигрывая борьбу и медленно возвращаясь в защиту. Подобные вещи на таком уровне обходятся очень дорого. Мы можем винить только себя.
2019 год ПСЖ-М.Ю. 1/8 ЛЧ- -1:3. В этом матче Неймар не играл... Мбаппе переоценённый игрок, всегда это говорил.
2019 год ПСЖ-М.Ю. 1/8 ЛЧ- -1:3. В этом матче Неймар не играл... Мбаппе переоценённый игрок, всегда это говорил.