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Кимпембе о поражении от МЮ: «Стыдно терять такие очки дома»

сегодня, 07:48
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы неудачно начали и закончили эту встречу. Стыдно терять такие очки дома. Но мы должны будем поднять головы.

Объяснений нет. Мы не здорово выглядели сегодня, проигрывая борьбу и медленно возвращаясь в защиту. Подобные вещи на таком уровне обходятся очень дорого. Мы можем винить только себя.

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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:16
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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:14
Кто то теряет , кто то находит.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:10
Вам должно быть привчно, это ещё начало.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:09
Счет по игре...парижане никакущие, а МЮ красавцы
ДСА
ДСА
сегодня в 07:50
Придется оставшиеся матчи все выигрывать.
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