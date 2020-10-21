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Сульшер: «МЮ, вероятно, понадобится 10 очков, чтобы выйти из группы»

сегодня, 06:03
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победа над ПСЖ на групповом этапе ощущается иначе, чем победа в плей-офф, но мы обыграли фантастическую команду. В прошлый раз эйфория была другой. Всё равно, наши игроки были превосходны сегодня. Они были очень сосредоточены на своей работе и на том, чего хотела добиться наша команда. Думаю, мы заслужили победу.

Мы знаем, что для выхода из группы нам, вероятно, понадобится 10 очков. Следующая игра против «Лейпцига» будет очень важна для нас. У нас так много матчей, но я очень рад, что у меня есть такой большой выбор из хороших футболистов.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 06:57
Помнится, однажды команде 12-ти очков не хватило для выхода. Могу ошибаться, но вроде это был Наполи. Тогда в группе был мальчик для битья, которого обыграли все. И по личным показателям Наполи с 12 очками отправился в ЛЕ.
И возможно, в тот же год Зенит с 7 очками вышел из группы.
Гуглить лениво, мог что-то и наврать...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:27
ПСЖ дутый мешок..
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:11
Победа над псж во Франции хороший задел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:06
Да, примерно так...
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