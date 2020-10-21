Сульшер: «МЮ, вероятно, понадобится 10 очков, чтобы выйти из группы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победа над ПСЖ на групповом этапе ощущается иначе, чем победа в плей-офф, но мы обыграли фантастическую команду. В прошлый раз эйфория была другой. Всё равно, наши игроки были превосходны сегодня. Они были очень сосредоточены на своей работе и на том, чего хотела добиться наша команда. Думаю, мы заслужили победу.

Мы знаем, что для выхода из группы нам, вероятно, понадобится 10 очков. Следующая игра против «Лейпцига» будет очень важна для нас. У нас так много матчей, но я очень рад, что у меня есть такой большой выбор из хороших футболистов.