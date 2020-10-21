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Фавр: «„Боруссия“ не реализовала пять опаснейших моментов»

сегодня, 05:22
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал выездное поражение от «Лацио» (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы выступили неудачно, особенно это касается первого тайма. Мы просто не контролировали мяч должным образом и постоянно проигрывали борьбу.

Первый гол пришёл после нашей ошибки. Мы слишком суетились, и нам абсолютно не хватало терпения во время розыгрыша мяча. Футбол — это битва, и если сражаются лишь один-два игрока, то сложно всей команде.

У нас было пять опаснейших моментов, которые мы не смогли конвертировать в голы. Нам не хватало решительности.

Сказав всё это, я хочу подчеркнуть, что «Лацио» — очень хорошая команда, которая в прошлом сезоне бросила вызов «Ювентусу» в борьбе за верхнюю строчку чемпионата. Сегодня мы нуждались в исключительном выступлении, но его не было.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:12
Свои очки они ещё возьмут.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 06:10
Надо было реализовывать
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:24
Поздно пить Боржоми
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