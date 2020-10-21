Фавр: «„Боруссия“ не реализовала пять опаснейших моментов»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал выездное поражение от «Лацио» (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы выступили неудачно, особенно это касается первого тайма. Мы просто не контролировали мяч должным образом и постоянно проигрывали борьбу.

Первый гол пришёл после нашей ошибки. Мы слишком суетились, и нам абсолютно не хватало терпения во время розыгрыша мяча. Футбол — это битва, и если сражаются лишь один-два игрока, то сложно всей команде.

У нас было пять опаснейших моментов, которые мы не смогли конвертировать в голы. Нам не хватало решительности.

Сказав всё это, я хочу подчеркнуть, что «Лацио» — очень хорошая команда, которая в прошлом сезоне бросила вызов «Ювентусу» в борьбе за верхнюю строчку чемпионата. Сегодня мы нуждались в исключительном выступлении, но его не было.