Иммобиле: «„Брюгге“ обыграл „Зенит“, так что у нас ровная группа»

Нападающий «Лацио» дал комментарий после победы над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Лацио» после стольких лет вернулся в Лигу чемпионов, поэтому эта победа приобретает особый оттенок. Мы провели отличный матч и очень довольны своей игрой.

Нам противостоял очень сильный и неуступчивый соперник, но нам был нужен такой матч после субботней игры (Прим. — с «Сампдорией» — 0:3), чтобы встать на правильные рельсы и доказать, что нам есть что сказать в этом сезоне.

Если мы выходим на поле с правильным настроем и концентрацией, то можем обыграть даже такую команду, как «Боруссия» Дортмунд.

У нас ровная группа, поскольку «Брюгге» обыграл «Зенит». Посмотрим, что будет дальше.