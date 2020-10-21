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Иммобиле: «„Брюгге“ обыграл „Зенит“, так что у нас ровная группа»

сегодня, 05:46
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле дал комментарий после победы над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Лацио» после стольких лет вернулся в Лигу чемпионов, поэтому эта победа приобретает особый оттенок. Мы провели отличный матч и очень довольны своей игрой.

Нам противостоял очень сильный и неуступчивый соперник, но нам был нужен такой матч после субботней игры (Прим. — с «Сампдорией» — 0:3), чтобы встать на правильные рельсы и доказать, что нам есть что сказать в этом сезоне.

Если мы выходим на поле с правильным настроем и концентрацией, то можем обыграть даже такую команду, как «Боруссия» Дортмунд.

У нас ровная группа, поскольку «Брюгге» обыграл «Зенит». Посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:17
это и ожидалось)))
112910415
112910415
сегодня в 06:14
ровная, нечего добавить
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:14
После вчерашней игры зениту ничего светит в этой группе тем более, что основные игроки вилков, кукуян и безбородов будут отсутствовать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:54
Так и говорил...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 05:50
Ровная из трех команд
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