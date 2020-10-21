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Ройс: «Не так „Боруссия“ хотела стартовать в Лиге чемпионов»

сегодня, 06:30
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал выездное поражение от «Лацио» (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Большую часть первого тайма мы были сонными. Я не могу найти этому объяснение. Во втором тайме нам удалось создать 2-3 хороших момента, но мы всё равно были недостаточно амбициозны и компактны. Не так мы хотели стартовать в Лиге чемпионов.

В нашей игре отсутствовали некоторые детали. Нам не хватало игроков в финальной трети поля, где бы мы могли представлять угрозу. Наши передачи не проходили, прессинг тоже не получался. Я провёл не лучшую игру, и нам придётся принять критику в свой адрес.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:47
Это мелкая осечка, на выход из группы не повлияет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:35
Это очень плохо для Зенита.
Злая Боруссия попрет забивать, чтобы оправдать себя перед болелами. Нашим придется сидеть в аФтобусе и огрызаться контратаками. Ожидается веселуха, запасаемся поп-корном...
beefs
beefs
сегодня в 07:10
Удивили, так удивили...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:09
Старт похож на Зенитовский!
DEIVID
DEIVID
сегодня в 06:53
Да, представляю какая злая будет Боруссия на сигнал идуна парк в игре против Зенита.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:39
Конечно стартовать то с успеха.
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