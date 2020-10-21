Ройс: «Не так „Боруссия“ хотела стартовать в Лиге чемпионов»

Капитан дортмундской «Боруссии» прокомментировал выездное поражение от «Лацио» (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Большую часть первого тайма мы были сонными. Я не могу найти этому объяснение. Во втором тайме нам удалось создать 2-3 хороших момента, но мы всё равно были недостаточно амбициозны и компактны. Не так мы хотели стартовать в Лиге чемпионов.

В нашей игре отсутствовали некоторые детали. Нам не хватало игроков в финальной трети поля, где бы мы могли представлять угрозу. Наши передачи не проходили, прессинг тоже не получался. Я провёл не лучшую игру, и нам придётся принять критику в свой адрес.