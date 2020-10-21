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Лопетеги: «Требовались большие усилия против клуба, потратившего 250 млн»

сегодня, 07:23
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвёл итоги выездного матча с «Челси» (0:0) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я доволен проделанной нами работой, а также менталитетом и характером, который мы показали на непростом стадионе. Требовалось приложить большие коллективные усилия против команды, которая потратила 250 млн евро этим летом и обладает качественными игроками на каждой позиции.

Думаю, у нас были шансы взять три очка, но это только первый матч. Я горжусь нашим выступлением, ведь против такого сильного соперника, как «Челси», всей команде необходимо показывать высококлассную игру.

У нас были более явные возможности забить, и нам удалось сделать так, чтобы у «Челси» их почти не было.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:49
Теперь Севилья явный фаворит группы.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:35
Серьёзная заява особенно про 250 млн.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:27
Дак все тратятся...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:27
Нечего... Добились результата
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