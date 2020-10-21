Лопетеги: «Требовались большие усилия против клуба, потратившего 250 млн»

Главный тренер «Севильи» подвёл итоги выездного матча с «Челси» (0:0) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я доволен проделанной нами работой, а также менталитетом и характером, который мы показали на непростом стадионе. Требовалось приложить большие коллективные усилия против команды, которая потратила 250 млн евро этим летом и обладает качественными игроками на каждой позиции.

Думаю, у нас были шансы взять три очка, но это только первый матч. Я горжусь нашим выступлением, ведь против такого сильного соперника, как «Челси», всей команде необходимо показывать высококлассную игру.

У нас были более явные возможности забить, и нам удалось сделать так, чтобы у «Челси» их почти не было.