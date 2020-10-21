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Самедов: «Любые набранные очки будут неплохим результатом для „Локомотива“»

сегодня, 16:20

Бывший футболист «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал предстоящий матч железнодорожников против «Зальцбурга» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«РБ Зальцбург» — сильная австрийская команда, они каждый год продают новых футболистов, то есть у них постоянно появляются звезды, которые потом переходят в топ-чемпионаты, это тоже говорит об их уровне. Будет непросто, но шансы есть всегда и надежда тоже.

Нужно ли выпускать Зе Луиша с первых минут на этот матч? Не знаю, выйдет ли он в основе и стоит ли это делать, там есть как минимум три хороших нападающих, и кого решит использовать тренерский штаб, мне сложно сказать.

Думаю, что любые набранные очки будут неплохим результатом для «Локомотива», даже если это будет 1 очко, то это тоже позитивный момент. В любом случае, понятно, что хочется победить, но повторюсь, «Зальцбург» — хорошая команда и это Лига чемпионов, где не бывает легких соперников, и у «Локомотива» такая группа, что даже 1 очко на выезде — это действительно очень хороший результат.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:19
Три очка лучше, чем одно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:18
Трудно не согласиться.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 16:28
Ничья будет отличным результатом.
Loko57
Loko57
сегодня в 16:28
Учитывая какая жуткая группа выпала, это так и есть. Что смогут зацепить, тем и рады будем.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:23
Да, сложно не согласиться...
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