Самедов: «Любые набранные очки будут неплохим результатом для „Локомотива“»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч железнодорожников против «Зальцбурга» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«РБ Зальцбург» — сильная австрийская команда, они каждый год продают новых футболистов, то есть у них постоянно появляются звезды, которые потом переходят в топ-чемпионаты, это тоже говорит об их уровне. Будет непросто, но шансы есть всегда и надежда тоже.

Нужно ли выпускать Зе Луиша с первых минут на этот матч? Не знаю, выйдет ли он в основе и стоит ли это делать, там есть как минимум три хороших нападающих, и кого решит использовать тренерский штаб, мне сложно сказать.

Думаю, что любые набранные очки будут неплохим результатом для «Локомотива», даже если это будет 1 очко, то это тоже позитивный момент. В любом случае, понятно, что хочется победить, но повторюсь, «Зальцбург» — хорошая команда и это Лига чемпионов, где не бывает легких соперников, и у «Локомотива» такая группа, что даже 1 очко на выезде — это действительно очень хороший результат.