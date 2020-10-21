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Экс-тренер «Рубина» Черепанов: «Зайнутдинов – главный футболист Казахстана»

сегодня, 16:11

Бывший тренер «Рубина» и экс-консультант сборной Казахстана Павел Черепанов высоко отозвался об игре Бактиора Зайнутдинова в ЦСКА.

У него были большие проблемы со здоровьем в юности. В 15 лет у него обнаружили типичную для юношей болезнь Шляттера. Но при этом всё равно о таланте Зайнутдинова мне рассказывали знакомые.

О нём ещё в юные годы говорили как о работящем левоногом игроке с хорошей передачей. Физически тоже он был крепкий даже в юности. И преодоление травм в молодые годы доказало, что с характером у него всё в порядке. После Шляттера он ещё «кресты» рвал и тоже смог подняться на высокий уровень. Если бы он был здоров в момент нашей встречи, я бы его забрал с собой в «Кайрат».

Он очень работоспособный и скромный. С ним в одном городе рос Еркебулан Сейдахмет. В 18 лет его подписала «Уфа», а все стали называть его казахским Месси. Это сломало парня, он в какой-то момент сам стал в это верить. Ему всего 20, но он остановился в своём развитии и сейчас даже близко не стоит с Зайнутдиновым, который старше его всего на два года.

Про Бактиора тоже сейчас много говорят и пишут, но он очень скромный парень, которого такие разговоры не задевают. Зайнутдинов реально много работает. Карпин его использовал на разных позициях, и всегда он со всеми задачами справлялся. Отсюда последовало заслуженное приглашение от ЦСКА. Сейчас Зайнутдинов – главный футболист Казахстана.

Зайнутдинов был признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:27
Согласен, Бахтиор хорошо вписался в игру ЦСКА, удачных игр парню.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:19
может получится настоящий футболист)))
David Young
David Young
сегодня в 16:17
Отдельно отмечу два момента - Бактиор смог стать хорошим футболистом, не смотря на серьёзные проблемы со здоровьем, которые у него были в юности, и не стал зазнаваться, не стал горделивым и самодовольным. Оба момента заслуживают большой похвалы и уважения.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:14
Пускай работает у него всё впереди.
David Young
David Young
сегодня в 16:14
Желаю ему отличной карьеры.
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