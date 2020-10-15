Драка Магуайра в Греции и удаление в матче с Данией. Большая проблема МЮ и сборной Англии

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вчера, 14:56

Магуайр, в котором видели лидера обороны на годы вперед, погряз в ошибках на футбольном поле и за его пределами. «Соккер.ру» безжалостно выбивает из Харри звездную пыль.

Магуайр не сделал выводов из греческого инцидента: виноватым себя не признает и уверен в кристальной чистоте своей совести, а отсутствие санкций со стороны клуба лишь убеждает защитника в собственной правоте и непогрешимости. «Манчестер Юнайтед» не стал никак наказывать Харри, у него на плече осталась капитанская повязка великого клуба, и такая поддержка была бы вполне разумна, имей «красные дьяволы» дело с самокритичным человеком.

Случайно набедокуривший профи почувствовал бы себя обязанным перед клубом, подставившим плечо, потом взялся бы за дело с удвоенной мотивацией, но Магуайр принял поддержку клуба как должное и продолжил деградировать в игровом плане. Англичанину 27 лет, он уже не мальчик, а зрелый футболист, да еще и самый дорогой защитник в истории футбола, но за грандиозные 80 миллионов фунтов МЮ получил не Видича, Фердинанда или ван Дейка, а всадника без головы, который скачет по прериям карьеры, полагаясь исключительно на свой талант.

Великих защитников, да и вообще великих футболистов, отличает стремление становиться лучше в любом возрасте, а еще характер, который не стоит путать с не единожды воспетой невоспитанностью. Именно недостаток воспитания и ответственности сделали Харри участником инцидента на Миконосе, обернувшегося 21-месячным условным сроком. И это событие затмевает все, что сделал Магуайр для своего клуба и страны, особенно на фоне затянувшейся серии некачественных выступлений.

Глубину резкого спада предполагаемого апологета обороны «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии невозможно скрыть, апофеозом выступлений Харри в последние недели стало его эпичное удаление в матче Лиги Наций против Дании: на 5-й минуте центральный защитник заработал первую желтую карточку за безобразный фол на Юссуфе Поульсуне на позиции левого нападающего, а в середине первого тайма Магуайр увидел перед собой красный свет.

К удалению привела неряшливая обработка мяча в середине поля и последующая отчаянная попытка отбора: Магуайр шипами въехал в ногу Касперу Дольбергу и закончил выступление на «Уэмбли» в этот вечер. Испанский арбитр Хесус Хиль Мансано еще пожалел Харри, показав ему вторую желтую карточку, ведь нарушение вполне тянуло на прямую красную, особенно с учетом того, что датский форвард не смог продолжить игру.

В итоге Англия проиграла в домашнем матче и осложнила себе борьбу за первое место в группе, однако очевидный антигерой вечера вновь взят в плотное кольцо защиты и заботы. Гарет Саутгейт на послематчевой пресс-конференции пожурил Риса Джеймса, получившего красную карточку в концовке матча за споры, но не сказал ничего об ответственности, которую несет перед командой Магуайр:

Я не думаю, что мы должны набрасываться на Харри. У него трудный период, и в такие моменты вы много узнаете о себе и об окружающих, готовых помочь вам. Он пройдет через это и станет более сильным игроком и человеком. Мы полностью поддерживаем Харри. Он был и остается для нас лучшим игроком.

И Саутгейт, и Сульшер продолжают опекать Харри как разбалованного ребенка, который делает пакости, а как только чувствует приближение расправы, изображает из себя жертву и прячется за подол матери-тигрицы, готовой любому выцарапать глаза за своего противного детеныша. Сомневаюсь, что порочный круг неудачных выступлений Магуайра возможно разорвать, если все время ему потакать. Тут нужен тренер, который прилюдно ткнет носом в ошибки, потребует изменить поведение и подход, усадит на скамейку, если потребуется.

Поддержка нужна и важна, но, во-первых, она не должна скатываться в потакание слабостям, во-вторых, следует убедиться, что объект этой самой поддержки правильно ее воспринимает. Не совсем склонный к самоанализу Харри неспособен оценить масштабы беды, в которую попал, поэтому ему нужен тренер-воспитатель, а не «старшие братья», которые в любой непонятной ситуации хлопают по плечу и подбадривают.

У Харри слишком много провалов, гораздо больше, чем может себе позволить самый дорогой защитник в истории футбола. Навскидку вспоминается выступление в летнем полуфинальном матче Кубка Англии против «Челси», да и накануне этой международной паузы Магуайр был частью обороны МЮ , пропустившей 6 голов от «Тоттенхэма». Защитнику определенно нужен более длительный отдых, чем он обеспечил себе удалением в матче с Данией.

Под «отдыхом» подразумевается, конечно же, отдых от матчей и серьезная работа над своей ментальностью и над своим телом во время тренировочных сессий. Конечно, Магуайр никогда реально не стоил 80 миллионов фунтов, но он и не такой плохой защитник, как могло показаться по последним матчам, но чтобы вытащить лучшую версию Харри на свет футбольный, потребуется приложить недюжинные усилия. Проблемы самонадеянного английского парня усугубляются потерей уверенности, на которой Магуайр раньше регулярно выезжал.