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Модрич: «Мы знали, что „Шахтёр“ — хорошая команда»

сегодня, 00:38
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал поражение от «Шахтёра» в матче Лиги чемпионов.

Мы знали, что «Шахтер» — хорошая команда. Речь о недооценке не идет. Мы просто плохо начали игру, они забили гол, и мы опустили головы. После перерыва мы смотрелись лучше, но своей игрой недовольны.

Мы сыграли недостаточно хорошо. Во втором тайме прибавили, но этого не хватило. Надо улучшать игру и держаться вместе. Трудно принять это поражение, но мы должны двигаться дальше.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:23
Знали , что хорошая команда, но думали , что мы лучше....
Оказалось , что мы хуже.
drug01
drug01
сегодня в 00:39
Просто не до оценили
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:39
Теперь ещё лучше узнали)
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