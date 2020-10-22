Модрич: «Мы знали, что „Шахтёр“ — хорошая команда»

Полузащитник «Реала» прокомментировал поражение от «Шахтёра» в матче Лиги чемпионов.

Мы знали, что «Шахтер» — хорошая команда. Речь о недооценке не идет. Мы просто плохо начали игру, они забили гол, и мы опустили головы. После перерыва мы смотрелись лучше, но своей игрой недовольны.

Мы сыграли недостаточно хорошо. Во втором тайме прибавили, но этого не хватило. Надо улучшать игру и держаться вместе. Трудно принять это поражение, но мы должны двигаться дальше.