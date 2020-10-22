Форвард «Зальцбурга»: «Я очень разочарован. Особенно упущенным моментом»

Форвард «Зальцбурга» подвёл итоги домашнего матча с «Локомотивом» (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Безусловно, я разочарован, особенно голевым моментом, который был у меня на последней минуте. К сожалению, я не смог его реализовать. Я очень разочарован, но я должен сохранять позитивный настрой и ждать следующий матч.

В первом тайме их оборона была более компактной, нам почти не удавалось найти свободное пространство. Было трудно забегать им за спины. Во втором тайме мы старались высоко прессинговать и отчасти контролировали игру в атаке.