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Миятович: «Я давно не видел „Реал“ в таком плохом состоянии»

сегодня, 10:10

Бывший форвард «Реала» Предраг Миятович оценил игровую форму мадридского клуба в начале этого сезона.

Я давно не видел «Реал» в таком плохом состоянии. Это продолжается уже несколько игр. Вы всегда рассчитываете на победу, когда играете дома, но три последних матча показывают иной результат. Мадридцы очень плохо стартовали. Это нетипичный год и, возможно, положение еще можно исправить. Но игра «Реала» была плохой, имидж пострадал.

Напомним, что «Реал» проиграл донецкому «Шахтеру» в матче группового этапа ЛЧ.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:53
Реал как Реал, а когда было по другому?
kella
kella
сегодня в 10:44
Реал потихоньку сливает Зидана!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:39
физрука давно менять надо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:32
Нормальный Реал,просто Шахта хорошо постаралась!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:31
Как бы не жалел З.Зидан о том, что он решил "войти" дважды в "одну и ту же реку"....

Ушёл вовремя, на пике славы и успеха, оставив фантастические воспоминания о своём пребывании в команде у фанатов, болельщиков Реала, "побив" много рекордов за всю историю Реала, и выиграл трижды подряд за три года ЛЧ вместе с командой, что не удавалось сделать ни одному тренеру в - ЛЧ, а возможно и никогда не удастся! А надо ли было возвращаться???!
Ответ на этот вопрос пока неизвестен, но вскоре время расставит всё на свои места, и мы узнаем ответ, на этот сложный вопрос... А пока будем смотреть на второе пришествие З.Зидана в качестве тренера в команду - Реал Мадрид, и радоваться или огорчаться, зависимо от того, как сложится тренерская карьера З.Зидана в команде топ-уровня, которой является Реал Мадрид.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:27
Истину глаголет)
nj3h2xdqbexx
nj3h2xdqbexx
сегодня в 10:19
Мы тоже его таким давно не видели.
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