Миятович: «Я давно не видел „Реал“ в таком плохом состоянии»

Бывший форвард «Реала» Предраг Миятович оценил игровую форму мадридского клуба в начале этого сезона.
Я давно не видел «Реал» в таком плохом состоянии. Это продолжается уже несколько игр. Вы всегда рассчитываете на победу, когда играете дома, но три последних матча показывают иной результат. Мадридцы очень плохо стартовали. Это нетипичный год и, возможно, положение еще можно исправить. Но игра «Реала» была плохой, имидж пострадал.
Напомним, что «Реал» проиграл донецкому «Шахтеру» в матче группового этапа ЛЧ.
Ушёл вовремя, на пике славы и успеха, оставив фантастические воспоминания о своём пребывании в команде у фанатов, болельщиков Реала, "побив" много рекордов за всю историю Реала, и выиграл трижды подряд за три года ЛЧ вместе с командой, что не удавалось сделать ни одному тренеру в - ЛЧ, а возможно и никогда не удастся! А надо ли было возвращаться???!
Ответ на этот вопрос пока неизвестен, но вскоре время расставит всё на свои места, и мы узнаем ответ, на этот сложный вопрос... А пока будем смотреть на второе пришествие З.Зидана в качестве тренера в команду - Реал Мадрид, и радоваться или огорчаться, зависимо от того, как сложится тренерская карьера З.Зидана в команде топ-уровня, которой является Реал Мадрид.
Ушёл вовремя, на пике славы и успеха, оставив фантастические воспоминания о своём пребывании в команде у фанатов, болельщиков Реала, "побив" много рекордов за всю историю Реала, и выиграл трижды подряд за три года ЛЧ вместе с командой, что не удавалось сделать ни одному тренеру в - ЛЧ, а возможно и никогда не удастся! А надо ли было возвращаться???!
Ответ на этот вопрос пока неизвестен, но вскоре время расставит всё на свои места, и мы узнаем ответ, на этот сложный вопрос... А пока будем смотреть на второе пришествие З.Зидана в качестве тренера в команду - Реал Мадрид, и радоваться или огорчаться, зависимо от того, как сложится тренерская карьера З.Зидана в команде топ-уровня, которой является Реал Мадрид.