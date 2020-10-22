Миятович: «Я давно не видел „Реал“ в таком плохом состоянии»

Бывший форвард «Реала» оценил игровую форму мадридского клуба в начале этого сезона.

Я давно не видел «Реал» в таком плохом состоянии. Это продолжается уже несколько игр. Вы всегда рассчитываете на победу, когда играете дома, но три последних матча показывают иной результат. Мадридцы очень плохо стартовали. Это нетипичный год и, возможно, положение еще можно исправить. Но игра «Реала» была плохой, имидж пострадал.