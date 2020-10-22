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Артета — об исключении Озила из заявки: «Моя совесть чиста»

сегодня, 09:32

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение исключить полузащитника Месута Озила из заявки на сезон АПЛ.

Каждый человек может свободно выражать свои чувства. Я могу сказать, что исключение Озила из заявки — это футбольное решение. Моя совесть чиста, потому что я поступал честно по отношению к нему. Мы прекрасно общаемся и знаем друг друга.

У него были возможности, как и у всех в этой команде. Мне очень жаль, что трёх игроков пришлось исключить из заявки. Подобные решения никогда не бывают приятными. С Озилом я всегда был откровенен с момента моего прихода в клуб.

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Все комментарии
Maksim Sadov
Maksim Sadov
сегодня в 10:04
Ну если бы тренировался нормально, и играл бы. А так давно пора его гнать из команды. Он слишком много получает.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:54
А дальше что?
Его нужно выгонять.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:43
Гнать его вообще из команды надо.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:40
Оправдываться не стоит.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:35
Сам виноват что исключили.
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