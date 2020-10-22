Артета — об исключении Озила из заявки: «Моя совесть чиста»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение исключить полузащитника Месута Озила из заявки на сезон АПЛ.
Каждый человек может свободно выражать свои чувства. Я могу сказать, что исключение Озила из заявки — это футбольное решение. Моя совесть чиста, потому что я поступал честно по отношению к нему. Мы прекрасно общаемся и знаем друг друга.
У него были возможности, как и у всех в этой команде. Мне очень жаль, что трёх игроков пришлось исключить из заявки. Подобные решения никогда не бывают приятными. С Озилом я всегда был откровенен с момента моего прихода в клуб.
Его нужно выгонять.
Его нужно выгонять.