Артета — об исключении Озила из заявки: «Моя совесть чиста»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал решение исключить полузащитника из заявки на сезон АПЛ .

Каждый человек может свободно выражать свои чувства. Я могу сказать, что исключение Озила из заявки — это футбольное решение. Моя совесть чиста, потому что я поступал честно по отношению к нему. Мы прекрасно общаемся и знаем друг друга.

У него были возможности, как и у всех в этой команде. Мне очень жаль, что трёх игроков пришлось исключить из заявки. Подобные решения никогда не бывают приятными. С Озилом я всегда был откровенен с момента моего прихода в клуб.