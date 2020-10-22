Приске: «„Аталанта“ создала кучу моментов и даже могла забить ещё больше»

Главный тренер «Мидтьюлланда» прокомментировал домашнее поражение от «Аталанты» (0:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

У «Аталанты» была куча моментов. Возможно, они даже забили бы ещё больше голов. Конечно, у меня также есть ощущение, что при счёте 1:0 мы могли сравнять, и тогда игра стала бы совсем другой. Но, в конце концов, они определённо заслужили все свои четыре гола.

Если не выкладываться на 100 процентов, то вас накажут. Мы говорили об этом перед матчем. Думаю, все понимают, что в определённых аспектах игроки не действовали на все сто, а в такой игре этого допускать нельзя. Нужно играть на максимуме все 90 минут.