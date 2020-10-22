Виллаш-Боаш: «Я очень разочарован. Матч должен был закончиться вничью»

Наставник «Марселя» в интервью RMC Sport прокомментировал гостевое поражение от «Олимпиакоса» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Немного жаль, что всё закончилось таким образом, и что Джордан [Амави] потерял контроль над мячом. К сожалению, этот эпизод убил для нас интригу на последней минуте. Такую роль играют детали в Лиге чемпионов. Это опыт для нас.

Я очень разочарован, потому что матч должен был закончиться со счётом 0:0, а «Марсель» — набрать очко. Но мы должны это принять. У нас было несколько моментов, и мы должны создавать больше. Думаю, было очевидно, что выиграет команда, которая забьёт первой.