Венгер: «Место Гризманна должно быть в центре, но в этой зоне играет Месси»

Бывший главный тренер «Арсенала» поделился мнением о причинах неудачных выступлений за «Барселону».

Долгое время играть не на своей позиции — это тяжело. Вначале парень принимает эти условия, но если его интересы не учитываются в долгосрочной перспективе, и если он чувствует, что на этой позиции он не может проявить свои качества, он будет сильно озадачен.

На данный момент это футболист, который должен играть в центре, потому что он очень трудолюбив и точен в передачах. Он может представлять опасность как своим последним пасом, так и голами. Но тогда эта зона будет перегружена, ведь там уже играет Месси.