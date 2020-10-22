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Венгер: «Место Гризманна должно быть в центре, но в этой зоне играет Месси»

сегодня, 07:55

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о причинах неудачных выступлений Антуана Гризманна за «Барселону».

Долгое время играть не на своей позиции — это тяжело. Вначале парень принимает эти условия, но если его интересы не учитываются в долгосрочной перспективе, и если он чувствует, что на этой позиции он не может проявить свои качества, он будет сильно озадачен.

На данный момент это футболист, который должен играть в центре, потому что он очень трудолюбив и точен в передачах. Он может представлять опасность как своим последним пасом, так и голами. Но тогда эта зона будет перегружена, ведь там уже играет Месси.

Ранее схожее мнение высказал наставник сборной Франции Дидье Дешам. Однако главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подчеркнул, что именно он будет принимать решение о том, где должен играть Гризманн.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 08:24
да просто гризманн не подходит под стиль барселоны а не потому что он играет не на той позиции. накупили разномастных игроков до кучи и требуют чтобы куман всех разместил на поле.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:01
Нечего было брать Гризмана на одно место с Месси
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:00
Да разберутся как нить...
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