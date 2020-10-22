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Горецка: «„Баварии“ понадобились первые 10 минут, чтобы найти свою игру»

сегодня, 08:27
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился впечатлениями от победы в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (4:0).

Нам понадобились первые десять минут, чтобы найти свою игру. Затем мы стали действовать все лучше, создавать моменты. Мы были очень эффективны и поэтому победили заслуженно. Сегодня мы кое-что изменили по время построения игры, что помогло нам использовать определенные зоны.

Также мы заучили некоторые комбинации, которые позволили нам взломать эту глубоко стоящую команду. В случае с первым голом это было хорошо видно. Всегда приятно забивать, так ты можешь лучше всего помочь своей команде. Но у меня есть много других задач, и я не настраиваю себя исключительно на голы.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:11
Бавария совсем другая стала, им мяч не нужен, только эффективность
Big krendel
Big krendel
сегодня в 08:41
Против лома нет приёма
shlomo
shlomo
сегодня в 08:40
Машина снова прибавила скорость...
beefs
beefs
сегодня в 08:40
Бавария это танк...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:32
Асам много и не надо...
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