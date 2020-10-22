Горецка: «„Баварии“ понадобились первые 10 минут, чтобы найти свою игру»

Полузащитник «Баварии» поделился впечатлениями от победы в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (4:0).

Нам понадобились первые десять минут, чтобы найти свою игру. Затем мы стали действовать все лучше, создавать моменты. Мы были очень эффективны и поэтому победили заслуженно. Сегодня мы кое-что изменили по время построения игры, что помогло нам использовать определенные зоны.

Также мы заучили некоторые комбинации, которые позволили нам взломать эту глубоко стоящую команду. В случае с первым голом это было хорошо видно. Всегда приятно забивать, так ты можешь лучше всего помочь своей команде. Но у меня есть много других задач, и я не настраиваю себя исключительно на голы.