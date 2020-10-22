Сборная России потеряла позиции в рейтинге сборных ФИФА

Сборная России занимает 34-е место в новом рейтинге ФИФА.
В активе российской команды 1480 очков. Ранее национальная команда располагалась на 32-й строчке.
1. Бельгия — 1765;
2. Франция — 1752;
3. Бразилия — 1725;
4. Англия — 1669;
5. Португалия — 1661;
6. Испания — 1639;
7. Уругвай — 1637;
8. Аргентина — 1636;
9. Хорватия — 1634;
10. Колумбия — 1631;
...
34. Россия — 1480.
Напомним, что в двух последних матчах Лиги Наций сборная России не смогла победить.
(это Алжир и Турция)
(это Алжир и Турция)
да, забыл и тренера нормального ещё надо.
да, забыл и тренера нормального ещё надо.
Опустили )))
Опустили )))