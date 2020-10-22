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Сборная России потеряла позиции в рейтинге сборных ФИФА

сегодня, 11:20

Сборная России занимает 34-е место в новом рейтинге ФИФА.

В активе российской команды 1480 очков. Ранее национальная команда располагалась на 32-й строчке.

1. Бельгия — 1765;
2. Франция — 1752;
3. Бразилия — 1725;
4. Англия — 1669;
5. Португалия — 1661;
6. Испания — 1639;
7. Уругвай — 1637;
8. Аргентина — 1636;
9. Хорватия — 1634;
10. Колумбия — 1631;
...
34. Россия — 1480.

Напомним, что в двух последних матчах Лиги Наций сборная России не смогла победить.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
сегодня в 12:33
Высоко забрались, это всё благодаря черчесу 😃🙏
Брулин
Брулин
сегодня в 12:32
Почему в новости не написали, какие страны обошли?
(это Алжир и Турция)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:18
Это ее место
Big krendel
Big krendel
сегодня в 12:08
Какой чемпионат, такой и результат
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 12:02
Англия что-то выиграла? Каким способом они на 4 место попали? Наша сборная по факту находится гораздо ниже 34 места
Over 9000
Over 9000
сегодня в 11:58, ред.
собрать нормальную сборную на базе молодёжной сборной + Миранчук, Головин, Марио, как поправится - Баринов и можно подняться в топ-20 спокойно
да, забыл и тренера нормального ещё надо.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:57
Опять идем ко дну.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:51
Еще лет десять правления Путина и Мудка и футбол , да и весь спорт в России вымрет.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:41
И немцев в десятке нет.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 11:41
перед ЧМ2018 были за полтос, чз пару лет будем в 20-ку попадем, а уровень от этого не меняется )
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:40
Если бы сборная России "потеряла" главного тренера, то на мой субъективный взгляд, она бы ничего не потеряла....
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:35
Спасибо зюбе и оздоеву
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:29
У чабана закончились идеи, как поднять сею инертную массу, укомплектованную ленивыми миллионерами с низкой функционалкой, с вершиной карьеры в виде лавки зенита, хоть на сантиметр повыше.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:29
Не наше место!Должны ниже быть)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:28
Скоро догонят нас Люксы с Фарерами)
drug01
drug01
сегодня в 11:27
Это не радует нас пошли вниз
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 11:24
Да до лампочки этот рейтинг господи,строчкой выше,строчкой ниже,а смысл??
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 11:24
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:21
    Побольше ничьих
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