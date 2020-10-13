Месси стал вторым в списке самых подешевевших игроков за 2020 год

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал вторым в списке игроков, чья стоимость больше всего уменьшилась в 2020 году.
33-летний футболист подешевел на 40 млн евро, теперь его стоимость составляет 100 млн.
Первое место в списке занял нападающий «Реала» Эден Азар, стоимость которого упала со 120 млн до 60 млн евро.
Замыкает тройку форвард «Барселоны» Антуан Гризманн — его стоимость упала на 40 млн и составляет 80 млн евро.
Будем понаблюдать за дальнейшим развитием событий.
Всем здоровья.
Будем понаблюдать за дальнейшим развитием событий.
Всем здоровья.