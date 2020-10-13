Месси стал вторым в списке самых подешевевших игроков за 2020 год

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13 октября 2020, 10:36

Нападающий «Барселоны» стал вторым в списке игроков, чья стоимость больше всего уменьшилась в 2020 году.

33-летний футболист подешевел на 40 млн евро, теперь его стоимость составляет 100 млн.

Первое место в списке занял нападающий «Реала» , стоимость которого упала со 120 млн до 60 млн евро.

Замыкает тройку форвард «Барселоны» — его стоимость упала на 40 млн и составляет 80 млн евро.