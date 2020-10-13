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Месси стал вторым в списке самых подешевевших игроков за 2020 год

13 октября 2020, 10:36

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал вторым в списке игроков, чья стоимость больше всего уменьшилась в 2020 году.

33-летний футболист подешевел на 40 млн евро, теперь его стоимость составляет 100 млн.

Первое место в списке занял нападающий «Реала» Эден Азар, стоимость которого упала со 120 млн до 60 млн евро.

Замыкает тройку форвард «Барселоны» Антуан Гризманн — его стоимость упала на 40 млн и составляет 80 млн евро.

Месси стал вторым в списке самых подешевевших игроков за 2020 год

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 октября в 08:46
посмотрел на маркете, КР7 максимум стоил 120,а Месси - 180.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 октября в 08:43
За год (декаб-19) Месси упал на 40% со 140 на 100, Роналду на 25% с 75 на 60. Кейн -25%, Мане -25%,Салах -25%, Стерлинг-25%, КдБрюйне -25%.
Короче просадка ВСЕХ игроков сохранивших свой Уровень всего 25% - это Рынок,обвал акций из-за Вируса. В этом сезоне мне понравился Кейн в связке с Соном, всё таки Жозэ,приготовил пикантное блюдо. Я бы дал ему 1 место в номинации Креативный Тренер.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Kirill Sersnjov (раскрыть)
15 октября в 08:25, ред.
если учитывать.что у этих игроков упала цена на 20% и у Месси,то я бы сказал,что это издержки пандемии,хотя на общем фоне,даже Кейн смотрится продуктивнее,чем Ом. Вы спросите,а почему Роналду не упал в цене? Просто падать уже некуда,он итак практически на дне,если бы не его имя,то был бы в районе 10 евролямов,а так на футболках можно заработать. Стоил 75,сейчас 60 и это 25%,опять же, всё же футболки дают знать о себе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 октября в 08:21
1 Кепа. 2 х-Азар. 3 Гризли. 4 Месси и остальные подешевевшие на 20%.
амурец
амурец
14 октября в 02:09
100? и за что?
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
13 октября в 19:47
В топе Де Брюйне??? Стерлинг?? Салах??? Мане??? За какие такие заслуги их ценник так упал??
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Великий-Князь Всея-Руси (комментарий удален) (раскрыть)
13 октября в 19:28
Бартомеу - не дурак, он гномика вычислил.
Juve14
Juve14
13 октября в 18:10
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    13 октября в 17:40
    Гном обкаталонился, скоро в минус уйдет, аха-ха.
    Расул Манаев
    Расул Манаев ответ Wolf77785 (раскрыть)
    13 октября в 17:37
    Ты про дзюбиньо что ли?)))
    Wolf77785
    Wolf77785
    13 октября в 16:06
    дельфин бы тоже был в этом списке, но он слишком дешевый и ненужный, никому не интересен!
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 октября в 16:06
    жаль только кепу)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 октября в 16:05
    скоро цена упадет до неприличной))))
    Зидан 1972
    Зидан 1972
    13 октября в 16:01
    что за 100млн?Грош ему цена!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 октября в 15:40
    Никого не защищая, просто из интереса. Месси и Гризманн. Оба подешевели на сорокетник.
    Причем один потерял четверть своей стоимости, а другой треть. Один стОит сотню, другой 80.
    Так с какого перепуга Месси второй в этом списке, а не третий?
    Повторюсь, я не за Месси, а из спортивного интереса спрашиваю...
    Ляпсень
    Ляпсень
    13 октября в 15:28
    А ещё недавно все кричали вокруг, что гном друг - наш инопланетный друг! По мотивам песни Высоцкого.
    Шишанутый
    Шишанутый
    13 октября в 14:46
    Он этого заслуживает своей без дарной игрой. Совсем сдулся гном. У Азара то хоть есть отговорка травма а у гнома какая отговорка? То что нету больше Хавиньесты которые тащили его и нет больше Неймара с Суаресом которые все за него делали?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    13 октября в 14:45
    Он уже надоел
    Василий 50
    Василий 50
    13 октября в 14:40
    Играет хуже, стоит меньше
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    13 октября в 14:33
    Раньше он деградировал только как человек, а сейчас и как игрок
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    13 октября в 14:27
    Не менял место работы с 2000г, какое там вдохновение)
    саша 218
    саша 218
    13 октября в 14:11
    И без Дани алвеша барсе очень стало трудно, ведь во многом игра барсы строилась через правый фланг где играл умнейший защитник в мире
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    13 октября в 13:58
    Месси сам гасит окончание карьеры. Он мог стать королем, но уже не станет. Есть правда какая-то никчемная реклама... Вот королём рекламы пусть и будет
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    13 октября в 13:09
    Толи ещё будет,время неумолимо!
    pomor45
    pomor45
    13 октября в 12:57
    Инфляция Мессии из-за инфлюэнции.
    Caniggia
    Caniggia
    13 октября в 12:34
    Оно и понятно, с возрастом все дешевеют.
    Q-J-G
    Q-J-G
    13 октября в 12:23
    Тот случай, когда вторым, лучше, чем первым)
    Королевский Реал
    Королевский Реал
    13 октября в 12:19
    как может Азар подешеветь больше всех(50%), если Кепа подешевел на 53,3%?
    Неугасающий Стрыйко
    Неугасающий Стрыйко
    13 октября в 12:13
    Умора, даже в списке деградантов Мессе второй. Вот это неудачник)))
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    13 октября в 12:10
    Это очень логичная таблица "инфляции " игроков. Но в реальной жизни в цену вмешиваются дополнительные факторы,главный из которых -медийный.Не только Месси, но и тот же Салах обойдутся дороже номинала.
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