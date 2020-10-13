Зе Луиш снова с нами! Новичок «Локо», спартаковский «Людоед» и 70-летний Думбия в топ-10 африканских форвардов РПЛ

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13 октября 2020, 12:07

Зе Луиш прибыл в Москву и скоро сыграет за «Локомотив», а «Соккер.ру» вспоминает лучших форвардов из Африки, выступавших в нашем чемпионате.

10 место. Ибраима Бальде («Кубань»; Сенегал) — 28 голов в 98 матчах

Титулы (0): -

У сенегальского нападающего интересная судьба: в юности он отправился в Аргентину, где на молодежном уровне выступал за «Аргентинос Хуниорс» и «Велес Сарсфилд», а профессиональную карьеру начал не где-нибудь, а в мадридском «Атлетико». За «Кубань» Бальде отыграл четыре сезона и в каждом из них поддерживал результативность примерно на одном уровне. Ибраима забил один из важнейших голов в истории «Кубани» — победный в ворота «Фейеноорда» в квалификации Лиги Европы.

9 место. Питер Одемвингие («Локомотив»; Нигерия) — 23 гола в 81 матче

Титулы (0): -

В 2007-м «Спартак» и «Локомотив» делили двух форвардов на рынке, в результате Питер стал «железнодорожником», а Веллитон — спартаковцем. Одемвингие родился в Ташкенте, вырос в России и называет себя русским, но на международной арене представлял родину отца, так что записываем его в число африканцев. У Питера были сильные сезоны в «Локо», а после РПЛ он отправился в АПЛ , где неплохо себя проявил в составе «Вест Бромвича».

8 место. Даме Н`Дойе («Локомотив»; Сенегал) — 27 голов в 68 матчах

Титулы (0): -

Н`Дойе, который был лидером атак «железнодорожников» в 2012-2014 годах, тоже отправился в Англию по приглашению «Халл Сити». В «Локомотиве» Даме запомнили по тысячному голу клуба в российских чемпионатах и победному дублю в ворота «Спартака». Добротный форвард, который никогда не валял дурака.

7 место. Умар Ниасс («Локомотив»; Сенегал) — 19 голов в 42 матчах

Титулы (1): обладатель Кубка России (2014/15).

Этот сенегалец поиграл за «Локомотив» совсем недолго, но это была яркая комета. Во-первых, Умар забивал почти в каждом втором матче, во-вторых, помог «железнодорожникам» завоевать долгожданный трофей (и забил гол в финале Кубка России против «Кубани»), в-третьих, «Локо» очень выгодно продал Ниасса в «Эвертон» — почти за 18 млн евро. В Англии у форварда не сложилось, летом он стал свободным агентом. Никому в РПЛ не нужен?

6 место. Эммануэль Эменике («Спартак»; Нигерия) — 24 гола в 51 матче

Титулы (0): -

Эменике в России получил шутливое прозвище «Людоед», но в первых матчах за «Спартак» был похож скорее на Винни-Пуха. Но вскоре вышел на замену в дерби и прописался красивым голом в ворота ЦСКА — забил пушечным ударом метров с тридцати. Впоследствии забивал и «Зениту», и «Динамо», а «Локомотив» однажды огорчил пять раз в течение месяца — дубль плюс хет-трик.

5 место. Ласина Траоре («Кубань», «Анжи», ЦСКА ; Кот-д`Ивуар) — 42 гола в 106 матчах

Титулы (0): -

В ЦСКА наблюдали далеко не лучшую версию Траоре, «армейцы» остались недовольны сотрудничеством с Ласиной и навлекли на себя гнев Селюка, зато в «Кубани» и «Анжи» ивуариец зажигал и всегда был готов завершить старания партнеров точным ударом. По количеству голов в РПЛ среди африканцев Траоре занимает третью строчку, уступая только Сейду Думбия и Ахмеду Мусе.

4 место. Зе Луиш («Спартак»; Кабо-Верде) — 35 голов в 109 матчах

Титулы (2): чемпион России (2016/2017), обладатель Суперкубка России (2017).

Прошлым летом Зе Луиш со слезами на глазах покидал «Спартак», а теперь возвращается в Россию и Москву, чтобы играть за «Локомотив». Зе забивал важные голы за «красно-белых», в частности, отмечался дублем в дерби с ЦСКА , он полноправный творец долгожданного чемпионства «Спартака» и приятный в общении парень, как отмечают бывшие партнеры. Принесет пользу «Локомотиву», если не будет постоянно лечить ногти на ногах, нервные каналы и мышцы живота.

3 место. Ахмед Муса ( ЦСКА ; Нигерия) — 61 гол в 184 матчах

Титулы (6): 3-кратный чемпион России (2012/13, 2013/14, 2015/2016), обладатель Кубка России (2012/13), 2-кратный обладатель Суперкубка России (2013, 2014).

Муса приехал в Россию вингером, который хорошо умел только бежать. Леонид Слуцкий вылепил из Ахмеда центрального нападающего, когда Думбия не мог играть. Новая роль понравилась нигерийцу, который выиграл 6 трофеев с ЦСКА и был продан за 16.5 млн евро «Лестеру».

2 место. Самуэль Это`О («Анжи»; Камерун) — 36 голов в 73 матчах

Титулы (0): -

Самый знаменитый африканский форвард в наших краях. Это`О приехал играть за «Анжи» на королевских условиях, зато не гнул пальцы и действительно делал все, чтобы отработать заоблачные гонорары. Когда было необходимо, Самуэль играл даже в полузащите, при этом забивал почти в каждом втором матче за «Анжи». Ничего выиграть не успел, но след в РПЛ оставил.

1 место. Сейду Думбия ( ЦСКА ; Кот-д`Ивуар) — 95 голов в 150 матчах

Титулы (6): 3-кратный чемпион России (2012/13, 2013/14, 2015/2016), 2-кратный обладатель Кубка России (2010/11, 2012/13), обладатель Суперкубка России (2014).

Но даже великий Это`О не в силах подвинуть с первой строчки Думбия — африканского легионера №1 в российской Премьер-Лиге. За Сейду говорят его титулы: он трижды становился чемпионом с ЦСКА , два раза взбирался на вершину списка бомбардиров РПЛ по итогам сезона. Думбия — это талант в чистом виде, он был успешен благодаря природным инстинктам и несмотря на пробелы в футбольном образовании и трудности со здоровьем. Леонид Слуцкий однажды дал исчерпывающую характеристику Сейду: