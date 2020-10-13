Азмун — в топ-5 самых дорогих футболистов Азии

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих азиатских футболистов. Список возглавил нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын-Мин. В топ-5 оказался форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун.
Топ-10 самых дорогих футболистов Азии по версии Transfermarkt
1. Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Южная Корея) — 64 млн евро.
2. Такефуса Кубо («Реал», Япония) — 30 млн.
3. Ли Канджин («Валенсия», Южная Корея) — 20 млн.
4-5. Такехиро Томиясу («Болонья», Япония) — 18 млн.
4-5. Сердар Азмун («Зенит», Иран) — 18 млн.
6. Хван Хи-Чхан («РБ Лейпциг», Южная Корея) — 15 млн.
7-8. Дайчи Камада («Айнтрахт», Япония) — 12 млн.
7-8. Соя Накадзима («Порту», Япония) — 12 млн.
9-10. Такуми Минамино («Ливерпуль», Япония) — 10 млн.
9-10. Мехди Тареми («Порту», Иран) — 10 млн.
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