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Азмун — в топ-5 самых дорогих футболистов Азии

13 октября 2020, 01:59

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих азиатских футболистов. Список возглавил нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын-Мин. В топ-5 оказался форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун.

Топ-10 самых дорогих футболистов Азии по версии Transfermarkt

1. Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Южная Корея) — 64 млн евро.

2. Такефуса Кубо («Реал», Япония) — 30 млн.

3. Ли Канджин («Валенсия», Южная Корея) — 20 млн.

4-5. Такехиро Томиясу («Болонья», Япония) — 18 млн.

4-5. Сердар Азмун («Зенит», Иран) — 18 млн.

6. Хван Хи-Чхан («РБ Лейпциг», Южная Корея) — 15 млн.

7-8. Дайчи Камада («Айнтрахт», Япония) — 12 млн.

7-8. Соя Накадзима («Порту», Япония) — 12 млн.

9-10. Такуми Минамино («Ливерпуль», Япония) — 10 млн.

9-10. Мехди Тареми («Порту», Иран) — 10 млн.

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dalex83
dalex83
13 октября в 17:57
Азмун за час с Дзюбы стал требовать больше денег, что Дзюба пошёл по шкафчикам)
Naimi Nabi
Naimi Nabi
13 октября в 09:18
тина кондалаки в восторге
КЭТиК
КЭТиК
13 октября в 06:02
Азмун явно недооценен.
Анпилкин
Анпилкин
13 октября в 03:10
Япония догоняет европейских грандов
Leha-ha50
Leha-ha50
13 октября в 02:26
Япончики то как подорожали, научились играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 02:10
Японцы с корейцами рулят...
95-shishani-95
95-shishani-95
13 октября в 02:03
Кубо на втором месте!)
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 02:01
Довольно интересная информация.
Беспределов
Беспределов
13 октября в 02:00
Только никто его не купит
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