Джеррард: «Есть дюжина игроков „Рейнджерс“, о контрактах которых я думаю»

Главный тренер «Рейнджерс» высказался о работе клуба над продлением контрактов с футболистами. Тренер считает, что у него есть 12 игроков, которые заслуживают новых контрактов в клубе.

Я могу назвать, наверное, дюжину игроков, о которых, в глубине души, я, конечно, думаю. Именно с точки зрения продления контрактов. Я не думаю, что сейчас есть какая-то спешка, нет никого, чье время истекает, за кем мы отчаянно гонимся, чтобы продлить соглашение.

Я думаю, что послание всем игрокам состоит в том, чтобы выигрывать матчи и завоевать трофеи в конце сезона, и мы, безусловно, позаботимся об этом.