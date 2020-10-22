Дибала: «Всегда восхищался Федерером, он влюбил меня в теннис»

Нападающий «Ювентуса» рассказал, что восхищается знаменитым теннисистом Роджером Федерером.

В детстве я без конца смотрел телевизор. Чаще смотрел футбол, потом – теннис. Я всегда восхищался Федерером, мне нравился его стиль.

Я и многие другие считаем, что он — идеал теннисиста. Он обладает особенным стилем и изяществом, многие хотят быть на него похожими. Я стараюсь не пропускать его матчи, потому что Роджер влюбил меня в теннис.