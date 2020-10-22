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Дибала: «Всегда восхищался Федерером, он влюбил меня в теннис»

сегодня, 12:25

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, что восхищается знаменитым теннисистом Роджером Федерером.

В детстве я без конца смотрел телевизор. Чаще смотрел футбол, потом – теннис. Я всегда восхищался Федерером, мне нравился его стиль.

Я и многие другие считаем, что он — идеал теннисиста. Он обладает особенным стилем и изяществом, многие хотят быть на него похожими. Я стараюсь не пропускать его матчи, потому что Роджер влюбил меня в теннис.

Ранее появлялась информация, что Дибала просит у «Ювентуса» зарплату в размере более 10 млн евро в год.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:35
А мне Даня Медведев нравится,он такой чокнутый псих!
sv_1969
sv_1969 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 12:34
Ну Дибала далеко не велик!
drug01
drug01
сегодня в 12:31
Два великих мастера
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:26
Лучше думай о футболе.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 12:26
Да, он хорошо играет.
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