Это'О: «Горжусь, что могу назвать Керимова своим другом. Великий мужчина»

Бывший нападающий «Анжи» поделился воспоминаниями о времени, проведенном в махачкалинском клубе. Экс-форвард «Барселоны» и «Интера» выступал за «Анжи» в 2011–2013 годах.

О, это было очень классное время… Прошло уже больше 7 лет, но я до сих пор с теплотой вспоминаю Махачкалу. В Дагестане классные фанаты! Просто невероятные. И они всегда искренне поддерживали «Анжи».

В Махачкале было потрясающе. Мы могли наслаждаться морем, наслаждаться другими вещами, о которых люди не знали. В общем, замечательный этап моей карьеры.

Сулейман Керимов (экс-владелец «Анжи» — прим.)? Он один из лучших президентов, которых я когда-либо видел в своей карьере. А я видел многих… Горжусь, что могу назвать Керимова своим другом.

Это великий мужчина. Он отдавал всего себя ради «Анжи», шел навстречу мечте. Керимов попадал в сложные ситуации, но всегда выходил из них с честью. Страсть — вот что движет этим замечательным человеком.