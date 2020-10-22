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Это'О: «Горжусь, что могу назвать Керимова своим другом. Великий мужчина»

сегодня, 12:12

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О поделился воспоминаниями о времени, проведенном в махачкалинском клубе. Экс-форвард «Барселоны» и «Интера» выступал за «Анжи» в 2011–2013 годах.

О, это было очень классное время… Прошло уже больше 7 лет, но я до сих пор с теплотой вспоминаю Махачкалу. В Дагестане классные фанаты! Просто невероятные. И они всегда искренне поддерживали «Анжи».

В Махачкале было потрясающе. Мы могли наслаждаться морем, наслаждаться другими вещами, о которых люди не знали. В общем, замечательный этап моей карьеры.

Сулейман Керимов (экс-владелец «Анжи» — прим.)? Он один из лучших президентов, которых я когда-либо видел в своей карьере. А я видел многих… Горжусь, что могу назвать Керимова своим другом.

Это великий мужчина. Он отдавал всего себя ради «Анжи», шел навстречу мечте. Керимов попадал в сложные ситуации, но всегда выходил из них с честью. Страсть — вот что движет этим замечательным человеком.

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 12:28
О, это Это'О.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:28
Керимов хотел и почти создал супер клуб в Дагестане, не Лондоне и почти получилось, но Путин сказал так нельзя, прыгать выше батьки)))
Zar_
Zar_
сегодня в 12:17
Забавно) В период супер Анжи служил в армии, и старшина-дагестанец говрил, что Керимов не такой человек, никогда не оставит команду. Но история все расставила по своим местам
Против ЦСКА
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Большие деньги - большая дружба.
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