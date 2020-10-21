Малком пропустит матчи с «Боруссией» и «Рубином» из-за травмы

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сегодня, 15:49

Восстановление полузащитника «Зенита» Малкома после травмы затягивается.

По информации источника, бразилец не сыграет с «Рубином» в 12-м туре РПЛ , а также во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.

Также из-за незначительного повреждения с казанцами может не сыграть защитник .