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Малком пропустит матчи с «Боруссией» и «Рубином» из-за травмы

сегодня, 15:49

Восстановление полузащитника «Зенита» Малкома после травмы затягивается.

По информации источника, бразилец не сыграет с «Рубином» в 12-м туре РПЛ, а также во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.

Также из-за незначительного повреждения с казанцами может не сыграть защитник Юрий Жирков.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:04
решил статистику свою не портить)))))
phantom-k
phantom-k ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:04
Если это троллинг, то слишком тонко. Если юмор, то слишком плоско. Раньше был интереснее.
phantom-k
phantom-k ответ Gargig (раскрыть)
сегодня в 18:01
Прекрасно. Посмотрели второй состав без турнирной мотивации. Сырые, есть над чем работать тренерам молодёжи. Турнирную задачу решили. А как у вас? Боярский доволен?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:50
Весной зенит будет куражиться на заснеженных российских полях, а не в еврокубках...)...
Gargig
Gargig
сегодня в 17:33
Новость про Зенит, а в комментах одно мясо. Как там в Красноярске дела?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:31
Малком зависает в Газпромбанк онлайн, периодически поглядывая как мучается Зенит в ЛЧ...
Q-J-G
Q-J-G ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 17:29
50 млн, обошёлся Зениту! 40+10 это агенту, игроку за подписания договора, бонусы Барселоне за игрока и т.д.
oFANATo
oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:23
😆🤣😆👍
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:19
40 млн. евро народных денег выброшены в трубу....
berda2003
berda2003
сегодня в 17:15
ну, вот у семака есть козырь - можно спокойно продуть... как ни как - лучший тренер РОССИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Q-J-G
Q-J-G ответ Bom Bom (раскрыть)
сегодня в 17:09
И это единственное, что хорошего сделал Бартомеу на посту Президента Барселоны за всё время, когда он был и есть Президент Барселоны)) Да и то, получилось как-то случайно, уж очень Зенит настаивал на этом трансфере)
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 16:59
Вот ругают Бартомеу за идиотские решения, но есть у него и неплохие. Вот этого типа всучил Зениту за хорошие бабки)) Развел питерских мастерски.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ mrViktor85 (раскрыть)
сегодня в 16:48
Его травмы - стечение обстоятельств. Они не имеют хроническую историю. Прости это как купить дорогой суперкар и гонять на нём по российским дорогам)))
mrViktor85
mrViktor85
сегодня в 16:39
А можно товар по гарантии вернуть? бракованный как бы вышел. Постоянно ломается! Причем даже не понятно где и как он умудрился травму получить.
makkie
makkie
сегодня в 16:32
Посмотрел вчерашний матч с Брюгге и уехал в Бразилию отдыхать как раньше)
alex074
alex074
сегодня в 16:26
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 16:23
    Его брали под Лигу чемпионов, а он опять на бальняке.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 16:15, ред.
    Это уже не важно...
    Малкома покупали для гегемонии в РПЛ...
    В неких посторонних турнирах его и не собирались задействовать...
    Главное чтоб к матчу с Химками поправился...
    Он же ещё в детстве бегая босиком по пляжу с мячиком мечтал стать двукратным чемпионом "Тинькофф Чемпионата по футболу"....
    Газпром - мечты сбываются...

    Ещё во время жеребьёвки было понятно.....Малкому до плей-офф вступать в ЛЧ не требуется....группа проходная....
    Весной в ЛЧ покуражится...
    матос
    матос
    сегодня в 16:14
    Что с бразильцем что без него , вешайся Зенит , ад ожидает лазурных на Сигнал Идуна Парке)))))
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО ответ матос (раскрыть)
    сегодня в 16:14
    зенит подбирает всех,кому не нужны,+еще платит по 40-50 млн,хотя народные))
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    сегодня в 16:13
    Может быть.
    Про циганий мы еще не знаем
    матос
    матос ответ ATG (раскрыть)
    сегодня в 16:12
    И слава Всевышнему что Интер не купил его до Барсы :-)
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 16:12
    Хорошо устроился зулус в зените.
    Больше пол года на диване,3 матча побегал и снова на диван
    Молодец, 20 млн урвет у зени ни че го не делая и тикать от туда!!
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 16:08
    Малком матчи не смотрит, он занят, он деньги считает, которые ему Зенит платит за то, что он числится в Зените)
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 16:05
    Малком посмотрел вчерашний матч и решил, что еще побудет на больничном
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 16:03
    Зениту вообще конец с немцами а с Рубином может сыграть их главный бомбардир вилков.
    ATG
    ATG
    сегодня в 15:58
    Не зря значит от него Барса избавилась
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 15:58
    Восстановление полузащитника «Зенита» Малкома после травмы затягивается......до окончания контракта с Зенитом)
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 15:54
    позорится не хочет
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 15:53
    Вот вам и зулус за 50 млн евро!
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