Малком пропустит матчи с «Боруссией» и «Рубином» из-за травмы

Восстановление полузащитника «Зенита» Малкома после травмы затягивается.
По информации источника, бразилец не сыграет с «Рубином» в 12-м туре РПЛ, а также во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.
Также из-за незначительного повреждения с казанцами может не сыграть защитник Юрий Жирков.
Малкома покупали для гегемонии в РПЛ...
В неких посторонних турнирах его и не собирались задействовать...
Главное чтоб к матчу с Химками поправился...
Он же ещё в детстве бегая босиком по пляжу с мячиком мечтал стать двукратным чемпионом "Тинькофф Чемпионата по футболу"....
Газпром - мечты сбываются...
Ещё во время жеребьёвки было понятно.....Малкому до плей-офф вступать в ЛЧ не требуется....группа проходная....
Весной в ЛЧ покуражится...
Малкома покупали для гегемонии в РПЛ...
В неких посторонних турнирах его и не собирались задействовать...
Главное чтоб к матчу с Химками поправился...
Он же ещё в детстве бегая босиком по пляжу с мячиком мечтал стать двукратным чемпионом "Тинькофф Чемпионата по футболу"....
Газпром - мечты сбываются...
Ещё во время жеребьёвки было понятно.....Малкому до плей-офф вступать в ЛЧ не требуется....группа проходная....
Весной в ЛЧ покуражится...
Про циганий мы еще не знаем
Про циганий мы еще не знаем
Больше пол года на диване,3 матча побегал и снова на диван
Молодец, 20 млн урвет у зени ни че го не делая и тикать от туда!!
Больше пол года на диване,3 матча побегал и снова на диван
Молодец, 20 млн урвет у зени ни че го не делая и тикать от туда!!