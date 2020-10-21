Понсе получил травму в матче с «Енисеем»

Тренерский штаб «Спартака» решил выпустить форварда Эсекеля Понсе в стартовом составе на матч Кубка России против «Енисея».
Во втором тайме нападающий получил травму, после чего попросил замену. В текущем сезоне на счету Понсе 9 матчей в РПЛ и 5 голов.
Согласен
Согласен
Если все остальные были пионерами
И матч ничего не решал
Уложили на койку одного из лучших напов
Радуйтесь, и так пол состава не играет
Если все остальные были пионерами
И матч ничего не решал
Уложили на койку одного из лучших напов
Радуйтесь, и так пол состава не играет
Кокорин пока не впечатляет. Остались с Соболевым по сути.
Здоровья Танку!
Кокорин пока не впечатляет. Остались с Соболевым по сути.
Здоровья Танку!