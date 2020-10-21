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Понсе получил травму в матче с «Енисеем»

сегодня, 17:21
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тренерский штаб «Спартака» решил выпустить форварда Эсекеля Понсе в стартовом составе на матч Кубка России против «Енисея».

Во втором тайме нападающий получил травму, после чего попросил замену. В текущем сезоне на счету Понсе 9 матчей в РПЛ и 5 голов.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:10
Выздоровления Понсе
drug01
drug01
сегодня в 18:05
Здоровья и быстрее войти в строй
brauning.86
brauning.86 ответ Армейская душа (раскрыть)
сегодня в 17:58
Это ты про карпова?
Согласен
brauning.86
brauning.86
сегодня в 17:57
Вот зачем надо было выпускать Понсе
Если все остальные были пионерами
И матч ничего не решал
Уложили на койку одного из лучших напов
Радуйтесь, и так пол состава не играет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:54, ред.
Зачем его вообще надо было выпускать??? Может не очень серьезно., пронесет. Танки грязи не боятся.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 17:53
Бог шельму метит
112910415
112910415
сегодня в 17:45
А вот это реальная засада ! Плохо.
makkie
makkie
сегодня в 17:42
Лучший форвард Спартака прямо сейчас, наравне с Ларссоном.
Кокорин пока не впечатляет. Остались с Соболевым по сути.

Здоровья Танку!
oFANATo
oFANATo ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 17:31
Лучший нападающий русский - Дзюба, Брюгге не даст соврать.😆
матос
матос
сегодня в 17:29
Звиздец..... Выздоравливай парень.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 17:23, ред.
Здоровья! Понсе - лучший нападающий чемпионата на данный момент. Но,не дай Бог, что серьезное, его сможет заменить Соболь - лучший русский нападающий чемпионата.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:21
Здоровья ему и удачи!
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