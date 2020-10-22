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Жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира-2022 состоится 7 декабря

сегодня, 19:41

Жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира 2022 года состоится 7 декабря. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Жеребьевка пройдёт в онлайн-формате в Цюрихе (Швейцария) в 18:00 по центральноевропейскому времени.

Напомним, что ранее ФИФА опубликовала календарь матчей чемпионата мира-2022.

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Все комментарии
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 19:56
Трезвый повар, мы не ищем лёгких путей.

п.с. - "Вы не можете отвечать на комментарии Трезвый повар, т.к. он добавил Вас в игнор"

Прикольно. Это из-за моей аватарки?
nubom
nubom
сегодня в 19:53
Неужели и нас сосчитают?....
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:43, ред.
Сборная России так упала в рейтинге что может оказаться в 3 корзине
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