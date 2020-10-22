Жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира-2022 состоится 7 декабря

Жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира 2022 года состоится 7 декабря. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Жеребьевка пройдёт в онлайн-формате в Цюрихе (Швейцария) в 18:00 по центральноевропейскому времени.
Напомним, что ранее ФИФА опубликовала календарь матчей чемпионата мира-2022.
п.с. - "Вы не можете отвечать на комментарии Трезвый повар, т.к. он добавил Вас в игнор"
Прикольно. Это из-за моей аватарки?
п.с. - "Вы не можете отвечать на комментарии Трезвый повар, т.к. он добавил Вас в игнор"
Прикольно. Это из-за моей аватарки?