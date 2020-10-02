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ЦСКА узнал соперников по групповому раунду. Итоги жеребьёвки Лиги Европы

02 октября 2020, 14:40

Сегодня, 2 октября, в студии швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.

ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

Группа A: «Рома», «Янг Бойз», ЧФР, ЦСКА София

Группа B: «Арсенал», «Рапид», «Мольде», «Дандолк»

Группа C: «Байер», «Славия», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Ницца»

Группа D: «Бенфика», «Стандард», «Рейнджерс», «Лех»

Группа E: ПСВ, ПАОК, «Гранада», «Омония»

Группа F: «Наполи», «Реал Сосьедад», АЗ, «Риека»

Группа G: «Брага», «Лестер», АЕК, «Заря»

Группа H: «Селтик», «Спарта», «Милан», «Лилль»

Группа I: «Вильярреал», «Карабах», «Маккаби» Тель-Авив, «Сивасспор»

Группа J: «Тоттенхэм», «Лудогорец», ЛАСК, «Антверпен»

Группа K: ЦСКА, «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Вольфсберг»

Группа L: «Гент», «Црвена Звезда», «Хоффенхайм», «Слован»

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Все комментарии
makerdream
makerdream
03 октября в 01:23
    Legend 6
    Legend 6 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    02 октября в 23:12
    Шанс 1 на миллион)))
    А в Игоря я верю. У него есть к чему стремиться
    kts
    kts
    02 октября в 22:36
    Место номер 4
    RIR68
    RIR68
    02 октября в 20:49
    я уже и не знаю, что вообще от наших команд ожидать. ну всё равно, удачи нашим!!!
    viv
    viv
    02 октября в 20:41
    Группа сильнее, чем в прошлой ЛЕ.
    Так что надо будет постараться и выложиться на все 100 %
    112910415
    112910415
    02 октября в 20:00
    В этот раз все получится ... Вероятно !
    Project Pandora
    Project Pandora ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    02 октября в 19:59
    Это пока. Из ЛЧ ещё желающие подтянутся и кони сразу отодвинутся.
    kingoffam
    kingoffam
    02 октября в 19:04
    За коней можно и поболеть.Всё же,какие-никакие,а свои.Не бомжи.Но и потроллить,в случае чего.Как без этого.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    02 октября в 19:02
    У ЦСКА есть шанс выиграть эту лигу Европы.Ну или хотя бы Игорь поставит новый рекорд).
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ bsww (раскрыть)
    02 октября в 18:50
    Фантазер)))
    Тага Дага
    Тага Дага
    02 октября в 18:44
    У цска есть какой-то шанс на второе место,в отличии от лиги чемпионовских...рад за Краснодар что вышли...с Севильей дома можно выиграть. ..и Челси можно дома ничейку...если договорятся Галицкий с Абрамом...локо 100% 4 место. ..а у зенита есть маленький шансик на третье место. ..
    David Young
    David Young ответ hoper (раскрыть)
    02 октября в 18:38
    Да, они весьма сильны, один из фаворитов нынешней ЛЕ. Но сезон будет для них тяжёлым в любом случае. Не думаю, что Лестер упадёт грязью в лицо в том или ином турнире. Но и слишком больших результатов может и не быть.
    Рома, Арсенал, Наполи - это тоже более лигочемпионовского уровня команды. И так же, как и Лестер, являются фаворита, если не будет серьёзных провалов, пройдут далеко.
    hoper
    hoper ответ David Young (раскрыть)
    02 октября в 18:34
    Лестер вообще команда уровня ЛЧ на данный момент.Если поставят задачу выиграть ЛЕ, то могут вполне осуществить.Помешать может только очень тяжёлый внутренний чемпионат и кубки Англии и лиги
    David Young
    David Young
    02 октября в 18:25
    Группа А - Рома - явный фаворит, Янг Бойз скорее всего будет вторым, ЧФР Клуж - третьим, и ЦСКА София - четвёртой. Все команды дадут бой, и Роме не удастся пройтись катком через все команды, но они всё равно выйдут, и достаточно уверенно.

    Группа B - Арсеналу будет не слишком сложно, но соперники всё равно не являются мальчиками для битья, Рапид Вена займёт второе место, Молде - третье, Дандолк - четвёртое.

    Группа C - Нет явного фаворита, Байер, Славия Прага, и Ницца - команды плюс минус одного уровня. Хапоэль Беэр-Шева слабее их, но всё равно крепкий клуб, способный создать проблемы.
    1. Байер 2. Ницца 3. Славия Прага 4. Хапоэль Беэр-Шева.

    Группа D - Одна из групп смерти, на мой взгляд. Все четыре клуба относительно равны, хотя есть более и менее сильные, само собой, но разница не большая.
    1. Бенфика 2. Стандард 3. Рейнджерс 4. Лех

    Группа E - Здесь есть один клуб, который явно послабее остальных, но всё равно крепок - Омония. Остальные три, возможны очень разные вариации, будет очень напряжённая борьба.
    1. ПСВ 2. Гранада 3. ПАОК 4. Омония

    Группа F - Риека - явный аутсайдер, из группы не выйдет точно, но может удивить в отдельных матчах. Остальные команды весьма сильны.
    1. Наполи 2. Реал Сосьедад 3. АЗ 4. Риека

    Группа G - Лестер является сильнейшим из этой группы, выход в плей-офф практически гарантирован, если только не будет настоящего позора. Брага и АЕК весьма сильны, и будет бороться за второе место, Заря может показать что-то толковое, и даже пройти дальше, но это вряд ли.
    1. Лестер 2. Брага 3. АЕК 4. Заря

    Группа H - ещё одна группа смерти. Все соперники весьма сильны, и примерно одного уровня. Будет много тяжёлых битв на футбольном поле.
    1. Милан 2. Лилль 3. Селтик 4. Спарта Прага

    Группа I - Вильярреалу повезло, достались не особо сильные соперники, но испанскому клубу всё равно надо играть хорошо, чтобы выйти с первого места.
    1. Вильярреал 2. Карабах 3. Маккаби Тель-Авив 4. Сивасспор

    Группа J - Тоттенхэму досталась не столь лёгкая группа, как может показаться, прежде всего потому, что в этой группе есть ЛАСК, один из сильнейших австрийских клубов, который показал хороший результаты в прошлой ЛЕ. Эти два клуба выйдут из группы.
    1. Тоттенхэм 2. ЛАСК 3. Лудогорец 4. Антверпен

    Группа K - для ЦСКА ситуация могла быть и хуже, и лучше, средний по тяжести вариант, но не стоит обольщаться в силе российского клуба и слабости трёх клубов, с которыми предстоит играть. Вольфсберг является аутсайдером группы, но не слабым клубов, те не менее, а вполне крепким. Вольфсберг не выйдет из группы, три остальных клуба будут бороться за выход, ЦСКА может и выйти, и не выйти.
    1. Динамо Загреб 2. Фейеноорд 3. ЦСКА Москва 4. Вольфсберг

    Группа L - у двух клубов есть высокая вероятность выхода - Хоффенхайм и Црвена Звезда. Гент и Слован являются средними клубами с довольно нестабильной игрой, но недооценивать их, конечно, двум другим клубам нельзя.
    1. Хоффенхайм 2. Црвена Звезда 3. Слован 4. Гент
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ ЮHBА (раскрыть)
    02 октября в 18:22
    Ещё братья турки вам попались. Вообще сказка.
    ЮHBА
    ЮHBА
    02 октября в 18:20
    У Карабаха Азербайджана вполне проходимая группа. Будем болеть!
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    02 октября в 18:20
    В случаи с российскими клубами, прогнозы это неблагодарное дело. ЦСКА может как первое место занять, так и с позором последние, по примеру прошлого года. Но лично я больше верю во второй вариант.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    02 октября в 18:15
    Легко не будет, причем всем нашим клубам. Гадать на кофейной гуще просто не вижу смысла . Мы пару раз уже все дружно "нагадали" так , что потом сами в шоке были от своего же гадания. Так что ждем игр , а там как получится . У кого то соперники посерьезней , у кого то на первый взгляд попроще, но в ЕК всякое бывает, все бьются до последней секунды. Ждемс.
    Удачи нашим.
    Всем здоровья.
    Фернандо Риксен
    Фернандо Риксен
    02 октября в 18:00
    Лудогорский Кошмар, прошёл стороной..
    Bastardo
    Bastardo ответ bsww (раскрыть)
    02 октября в 17:55
    Особенно Локомотив, да. Без Алексея Миранчука, Без Сёмина
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 октября в 17:49
    При Витюше рассуждать о перспективах -бесперспективно,ха-ха...
    beefs
    beefs
    02 октября в 17:30
    рабочая группа, хорошо трудится нужно, а не гадать...
    Bastardo
    Bastardo ответ CАRLOS (раскрыть)
    02 октября в 17:21
    В Германии 55% акций должно быть у болельщиков клуба, но "деревенщина" и "кока-кола" это правило пытаются обходить, за что их ненавидят ультрас всех остальных клубов Германии. В частности, родителям владельца "деревни" ультрас Баварии даже посвятили баннер, который сочли очень оскорбительным.
    LOpp
    LOpp ответ Robinson (раскрыть)
    02 октября в 17:18
    Сарказм)
    Давайте думать
    Давайте думать
    02 октября в 17:11
    Эджуке Феенорду дубль в обоих матчах сделает , как раз плюнуть)) Вольфсбергер будет вытаскивать от неудачника Чалова, но а Динамикам, сами знаете кто, будет клепать красивые голешники- Влашич))
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    02 октября в 17:10
    А, ну да.Он же в полуфинале ЛЧ уже
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    02 октября в 17:10
    А Спартак где?
    mat73
    mat73
    02 октября в 17:08
    Четвертыми точно не будут
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    02 октября в 16:59
    Думаю , что для лошадок группа рабочая и проходная.
    CАRLOS
    CАRLOS ответ Bastardo (раскрыть)
    02 октября в 16:56
    С каких пор Хоффенхайм стали буржуями, это вообще деревенщины.
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