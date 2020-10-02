ЦСКА узнал соперников по групповому раунду. Итоги жеребьёвки Лиги Европы

Сегодня, 2 октября, в студии швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.
ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».
Группа A: «Рома», «Янг Бойз», ЧФР, ЦСКА София
Группа B: «Арсенал», «Рапид», «Мольде», «Дандолк»
Группа C: «Байер», «Славия», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Ницца»
Группа D: «Бенфика», «Стандард», «Рейнджерс», «Лех»
Группа E: ПСВ, ПАОК, «Гранада», «Омония»
Группа F: «Наполи», «Реал Сосьедад», АЗ, «Риека»
Группа G: «Брага», «Лестер», АЕК, «Заря»
Группа H: «Селтик», «Спарта», «Милан», «Лилль»
Группа I: «Вильярреал», «Карабах», «Маккаби» Тель-Авив, «Сивасспор»
Группа J: «Тоттенхэм», «Лудогорец», ЛАСК, «Антверпен»
Группа K: ЦСКА, «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Вольфсберг»
Группа L: «Гент», «Црвена Звезда», «Хоффенхайм», «Слован»
Динамо не без боя вылетели в ЛЧ от Ференцвароша, с которым Цска играл в прошлом году в одной группе.
Фейеноорд имеет неплохой состав, в частности Лерой Фер, Лусиано Нарсинг, Николай Йоргенсен. Дик Адвокат тренер, в составе есть Урош Спайич.
Впринципе, коням поставить игру в нападении и наладить стабильность в обороне - выйдут без труда. А без этого могут и 4ми оказаться.
Динамо не без боя вылетели в ЛЧ от Ференцвароша, с которым Цска играл в прошлом году в одной группе.
Фейеноорд имеет неплохой состав, в частности Лерой Фер, Лусиано Нарсинг, Николай Йоргенсен. Дик Адвокат тренер, в составе есть Урош Спайич.
Впринципе, коням поставить игру в нападении и наладить стабильность в обороне - выйдут без труда. А без этого могут и 4ми оказаться.