Хорваты, голландцы и австрийцы. ЦСКА узнал соперников по Лиге Европы

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сегодня, 11:45

В то время как в Лиге чемпионов от России выступят три клуба, в Лиге Европы за всех будет отдуваться ЦСКА . Желаем «армейцам» интересных соперников по группе!

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы 2020/21

Где? В Ньоне, в Доме европейского футбола.

Когда? Сегодня, 2 октября, в 14:00 по московскому времени.

Как следить? В прямом эфире процедуру жеребьевки покажут официальный сайт УЕФА и телеканал «Матч!»

Что еще интересного? Во время церемонии будет назван лучший игрок Лиги Европы 2019/20. В числе претендентов на индивидуальную награду Эвер Банега («Севилья»), Ромелу Лукаку («Интер») и Бруну Фернандеш («Спортинг»/ МЮ ).

Состав участников. По странам

- В число 48 участников Лиги Европы попали представители 26 национальных ассоциаций, ровно столько же, как и год назад.

- Россию в основной сетке Лиги Европы представляет только ЦСКА . «Динамо» и «Ростов» не сумели пройти квалификацию, причем их соперники вылетели уже в следующих раундах после побед над российскими командами.

Испания (3): «Вильярреал», «Реал Сосьедад», «Гранада»

Англия (3): «Лестер», «Арсенал», «Тоттенхэм»

Италия (3): «Наполи», «Рома», «Милан»

Бельгия (3): «Антверпен», «Гент», «Стандард»

Нидерланды (3): «Фейеноорд», «Алкмаар», ПСВ

Австрия (3): «Вольфсберг», «Рапид» (Вена), ЛАСК

Чехия (3): «Спарта», «Славия», «Слован»

Германия (2): «Байер», «Хоффенхайм»

Франция (2): «Лилль», «Ницца»

Португалия (2): «Брага», «Бенфика»

Израиль (2): «Маккаби» (Тель-Авив), «Хапоэль» (Беэр-Шева)

Шотландия (2): «Селтик», «Рейнджерс»

Хорватия (2): «Динамо» (Загреб), «Риека»

Болгария (2): ЦСКА (София), «Лудогорец»

Греция (2): ПАОК , АЕК

Россия (1): ЦСКА

Украина (1): «Заря»

Турция (1): «Сивасспор»

Кипр (1): «Омония»

Швейцария (1): «Янг Бойз»

Сербия (1): «Црвена Звезда»

Норвегия (1): «Мольде»

Азербайджан (1): «Карабах»

Румыния (1): «ЧФР Клуж»

Польша (1): «Лех»

Ирландия (1): «Дандолк»

Состав участников. По корзинам

- 48 участников Лиги Европы будут распределены по четырем корзинам на основании клубного рейтинга УЕФА .

- В ходе жеребьевки будут составлены 12 групп по четыре команды.

- Не смогут встретиться между собой команды из одной корзины, из одной страны, а также ЦСКА и «Заря», представляющие Россию и Украину.

Корзина 1: «Арсенал», «Тоттенхэм» (оба — Англия), «Рома», «Наполи» (оба — Италия), «Бенфика», «Брага» (оба — Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Россия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия).

Корзина 2: «Динамо» Загреб (Хорватия), «Спарта», «Славия» (оба — Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), ПАОК (Греция), «Карабах» (Азербайджан), «Стандард» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания).

Корзина 3: «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), « АЗ Алкмар», «Фейеноорд» (оба — Нидерланды), АЕК (Греция), «Маккаби» Тель-Авив, «Хапоэль» Беэр-Шева (оба — Израиль), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мольде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), ЧФР (Румыния).

Корзина 4: «Заря» (Украина), «Лилль», «Ницца» (оба — Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» Либерец (Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА София (Болгария).

Самый жестокий и самый слабый квартет

Лига Европы — турнир контрастов. Слепой жребий может собрать группу из представителей топ-чемпионатов, которую не стыдно показать и в Лиге чемпионов, но в то же время есть шанс получить квартеты, которые будут лишены зрительского интереса. Смотрите сами.

Элитная группа: «Арсенал», «Реал Сосьедад», «Милан», «Лилль».

Квартет забвения: «Гент», «Карабах», «ЧФР Клуж», «Омония».

Подбираем соперников для ЦСКА

«Армейцы» второй год подряд выступят на групповой стадии Лиги Европы. В прошлом розыгрыше было сплошное разочарование и последнее место в группе. Тот опыт был болезненным, но полезным, кроме того, в это трансферное окно ЦСКА серьезно усилил состав, так что от команды Виктора Ганчаренко ждем попадание в плей-офф. Другой результат будет провалом. ЦСКА в первой корзине, так что попасть в «группу смерти» будет затруднительно, «армейцам» хочется пожелать удачного и одновременно интересного жребия, например, такого:

«Лестер»: игра против клуба АПЛ , к которому будет приковано серьезное внимание.

АЕК : греческим клубом руководит Массимо Каррера, который тесно связан с принципиальными соперниками «армейцев».

ЦСКА (София): любопытно будет встретиться в Лиге Европы с «одноклубниками» из Болгарии.

Маловероятно, что ЦСКА угодит в «группу смерти» из первой корзины, но все же такое возможно, как и максимально легкий жребий.

Сложнейшая группа для ЦСКА : «Реал Сосьедад», «Милан», «Лилль» или «Лестер», «Хоффенхайм», «Ницца».

Простейшая группа для ЦСКА : «Славия», «ЧФР Клуж», «Дандолк» или «Карабах», «Мольде», «Лех».

А каких соперников вы желаете «армейцам»? Пишите свои варианты в комментариях!