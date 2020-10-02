Хорваты, голландцы и австрийцы. ЦСКА узнал соперников по Лиге Европы

В то время как в Лиге чемпионов от России выступят три клуба, в Лиге Европы за всех будет отдуваться ЦСКА. Желаем «армейцам» интересных соперников по группе!
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы 2020/21
Где? В Ньоне, в Доме европейского футбола.
Когда? Сегодня, 2 октября, в 14:00 по московскому времени.
Как следить? В прямом эфире процедуру жеребьевки покажут официальный сайт УЕФА и телеканал «Матч!»
Что еще интересного? Во время церемонии будет назван лучший игрок Лиги Европы 2019/20. В числе претендентов на индивидуальную награду Эвер Банега («Севилья»), Ромелу Лукаку («Интер») и Бруну Фернандеш («Спортинг»/МЮ).
Состав участников. По странам
- В число 48 участников Лиги Европы попали представители 26 национальных ассоциаций, ровно столько же, как и год назад.
- Россию в основной сетке Лиги Европы представляет только ЦСКА. «Динамо» и «Ростов» не сумели пройти квалификацию, причем их соперники вылетели уже в следующих раундах после побед над российскими командами.
Испания (3): «Вильярреал», «Реал Сосьедад», «Гранада»
Англия (3): «Лестер», «Арсенал», «Тоттенхэм»
Италия (3): «Наполи», «Рома», «Милан»
Бельгия (3): «Антверпен», «Гент», «Стандард»
Нидерланды (3): «Фейеноорд», «Алкмаар», ПСВ
Австрия (3): «Вольфсберг», «Рапид» (Вена), ЛАСК
Чехия (3): «Спарта», «Славия», «Слован»
Германия (2): «Байер», «Хоффенхайм»
Франция (2): «Лилль», «Ницца»
Португалия (2): «Брага», «Бенфика»
Израиль (2): «Маккаби» (Тель-Авив), «Хапоэль» (Беэр-Шева)
Шотландия (2): «Селтик», «Рейнджерс»
Хорватия (2): «Динамо» (Загреб), «Риека»
Болгария (2): ЦСКА (София), «Лудогорец»
Греция (2): ПАОК, АЕК
Россия (1): ЦСКА
Украина (1): «Заря»
Турция (1): «Сивасспор»
Кипр (1): «Омония»
Швейцария (1): «Янг Бойз»
Сербия (1): «Црвена Звезда»
Норвегия (1): «Мольде»
Азербайджан (1): «Карабах»
Румыния (1): «ЧФР Клуж»
Польша (1): «Лех»
Ирландия (1): «Дандолк»
Состав участников. По корзинам
- 48 участников Лиги Европы будут распределены по четырем корзинам на основании клубного рейтинга УЕФА.
- В ходе жеребьевки будут составлены 12 групп по четыре команды.
- Не смогут встретиться между собой команды из одной корзины, из одной страны, а также ЦСКА и «Заря», представляющие Россию и Украину.
Корзина 1: «Арсенал», «Тоттенхэм» (оба — Англия), «Рома», «Наполи» (оба — Италия), «Бенфика», «Брага» (оба — Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Россия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия).
Корзина 2: «Динамо» Загреб (Хорватия), «Спарта», «Славия» (оба — Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), ПАОК (Греция), «Карабах» (Азербайджан), «Стандард» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания).
Корзина 3: «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), «АЗ Алкмар», «Фейеноорд» (оба — Нидерланды), АЕК (Греция), «Маккаби» Тель-Авив, «Хапоэль» Беэр-Шева (оба — Израиль), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мольде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), ЧФР (Румыния).
Корзина 4: «Заря» (Украина), «Лилль», «Ницца» (оба — Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» Либерец (Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА София (Болгария).
Самый жестокий и самый слабый квартет
Лига Европы — турнир контрастов. Слепой жребий может собрать группу из представителей топ-чемпионатов, которую не стыдно показать и в Лиге чемпионов, но в то же время есть шанс получить квартеты, которые будут лишены зрительского интереса. Смотрите сами.
Элитная группа: «Арсенал», «Реал Сосьедад», «Милан», «Лилль».
Квартет забвения: «Гент», «Карабах», «ЧФР Клуж», «Омония».
Подбираем соперников для ЦСКА
«Армейцы» второй год подряд выступят на групповой стадии Лиги Европы. В прошлом розыгрыше было сплошное разочарование и последнее место в группе. Тот опыт был болезненным, но полезным, кроме того, в это трансферное окно ЦСКА серьезно усилил состав, так что от команды Виктора Ганчаренко ждем попадание в плей-офф. Другой результат будет провалом. ЦСКА в первой корзине, так что попасть в «группу смерти» будет затруднительно, «армейцам» хочется пожелать удачного и одновременно интересного жребия, например, такого:
«Лестер»: игра против клуба АПЛ, к которому будет приковано серьезное внимание.
АЕК: греческим клубом руководит Массимо Каррера, который тесно связан с принципиальными соперниками «армейцев».
ЦСКА (София): любопытно будет встретиться в Лиге Европы с «одноклубниками» из Болгарии.
Маловероятно, что ЦСКА угодит в «группу смерти» из первой корзины, но все же такое возможно, как и максимально легкий жребий.
Сложнейшая группа для ЦСКА: «Реал Сосьедад», «Милан», «Лилль» или «Лестер», «Хоффенхайм», «Ницца».
Простейшая группа для ЦСКА: «Славия», «ЧФР Клуж», «Дандолк» или «Карабах», «Мольде», «Лех».
А каких соперников вы желаете «армейцам»? Пишите свои варианты в комментариях!
|A
|G
|Рома
|Брага
|Янг Бойз
|Лестер
|Клуж
|АЕК
|ЦСКА София
|Заря
|B
|H
|Арсенал
|Селтик
|Рапид
|Спарта
|Мольде
|Милан
|Дандолк
|Лилль
|C
|I
|Байер
|Вильярреал
|Славия
|Карабах
|Хапоэль
|Маккаби
|Ницца
|Сивасспор
|D
|J
|Бенфика
|Тоттенхэм
|Стандард
|Лудогорец
|Рейнджерс
|ЛАСК
|Лех
|Антверпен
|E
|K
|ПСВ
|ЦСКА
|ПАОК
|Динамо З
|Гранада
|Фейеноорд
|Омония
|Вольфсберг
|F
|L
|Наполи
|Гент
|Реал Сосьедад
|Црвена Звезда
|АЗ
|Хоффенхайм
|Риека
|Слован
Круто обыграть два раза Реал, но проиграть Плезени и остться на законном 4 месте )))) ах-ах так только конфеи могут стабильно, еще рубиновый ленчик приучил к рекордам игаря и 4 местам))))))
Круто обыграть два раза Реал, но проиграть Плезени и остться на законном 4 месте )))) ах-ах так только конфеи могут стабильно, еще рубиновый ленчик приучил к рекордам игаря и 4 местам))))))